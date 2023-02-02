https://ria.ru/20230202/peregovory-1849174409.html

Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров

Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров

Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:16

2023-02-02T11:16

2023-02-02T11:24

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Нашей дипломатии есть чем заниматься - постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры", - заявил он.

https://ria.ru/20230202/eltsin-1849125609.html

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россия, украина, сергей лавров