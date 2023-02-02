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Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров
Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров
Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:16
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россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Нашей дипломатии есть чем заниматься - постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры", - заявил он.
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россия, украина, сергей лавров
Россия, Украина, Сергей Лавров
11:16 02.02.2023 (обновлено: 11:24 02.02.2023)
 
Лавров назвал ложью тезис о том, что Россия отказывается от переговоров

Лавров: Москва продолжит опровергать ложный тезис об отказе от переговоров по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Нашей дипломатии есть чем заниматься - постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры", - заявил он.
Бывший президент России Борис Ельцин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 06:38
Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины
 
РоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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