https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html
Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров
Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров
Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:47
2023-02-02T10:47
2023-02-02T10:57
киев
москва
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это они ("западные коллеги" - ред.) отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса. Причем в тот самый момент, когда еще в конце, как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, естественно. С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что Россия сейчас действует также, как и ее "западные коллеги", которые обещали победу на поле боя.
https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, москва, сергей лавров, в мире
Киев, Москва, Сергей Лавров, В мире
10:47 02.02.2023 (обновлено: 10:57 02.02.2023)
Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам с Москвой