https://ria.ru/20230202/peregovory-1849160821.html

Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров

Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Никто не пытается убедить Киев вернуться к переговорам, заявил Лавров

Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:47

2023-02-02T10:47

2023-02-02T10:57

киев

москва

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Киев никто не пытается убедить в необходимости вернуться к переговорам с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это они ("западные коллеги" - ред.) отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса. Причем в тот самый момент, когда еще в конце, как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, естественно. С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что Россия сейчас действует также, как и ее "западные коллеги", которые обещали победу на поле боя.

https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, москва, сергей лавров, в мире