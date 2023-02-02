https://ria.ru/20230202/patriot-1849201813.html

СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot - РИА Новости, 02.02.2023

СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:10

2023-02-02T12:10

2023-02-02T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина. Уточняется, что всего в группе около 70 украинцев. Ранее сообщалось, что солдаты бундесвера 16 января находятся на территории Польши, чтобы совместно с польскими подразделениями обеспечить прием компонентов системы. Как отмечало оборонное ведомство ФРГ, целью переброски Patriot является защита воздушного пространства НАТО, которое включает польскую территорию, инфраструктуры и населения. Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины