Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/patriot-1849201813.html
СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot - РИА Новости, 02.02.2023
СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:10
2023-02-02T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина. Уточняется, что всего в группе около 70 украинцев. Ранее сообщалось, что солдаты бундесвера 16 января находятся на территории Польши, чтобы совместно с польскими подразделениями обеспечить прием компонентов системы. Как отмечало оборонное ведомство ФРГ, целью переброски Patriot является защита воздушного пространства НАТО, которое включает польскую территорию, инфраструктуры и населения. Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Вооруженные силы Украины
12:10 02.02.2023
 
СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

Dpa: около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина.
"Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник и должна приступить к тренировкам в этот четверг", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что всего в группе около 70 украинцев.
Ранее сообщалось, что солдаты бундесвера 16 января находятся на территории Польши, чтобы совместно с польскими подразделениями обеспечить прием компонентов системы. Как отмечало оборонное ведомство ФРГ, целью переброски Patriot является защита воздушного пространства НАТО, которое включает польскую территорию, инфраструктуры и населения.
Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:30
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала