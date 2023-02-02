СМИ: украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
Dpa: около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 70 украинских военных прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетных системах Patriot, сообщило немецкое информагентство dpa со ссылкой на источники в органах безопасности Берлина.
"Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник и должна приступить к тренировкам в этот четверг", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что всего в группе около 70 украинцев.
Ранее сообщалось, что солдаты бундесвера 16 января находятся на территории Польши, чтобы совместно с польскими подразделениями обеспечить прием компонентов системы. Как отмечало оборонное ведомство ФРГ, целью переброски Patriot является защита воздушного пространства НАТО, которое включает польскую территорию, инфраструктуры и населения.
Бывшая глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.