https://ria.ru/20230202/parad-1849160092.html
В параде в Волгограде приняли участие около тысячи военных ЮВО
В параде в Волгограде приняли участие около тысячи военных ЮВО - РИА Новости, 02.02.2023
В параде в Волгограде приняли участие около тысячи военных ЮВО
Около 1 тысячи военнослужащих Южного военного округа приняли участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде, сообщает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:46
2023-02-02T10:46
2023-02-02T11:30
волгоград
южный военный округ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-34
бмп-2м
бмп-3
безопасность
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи военнослужащих Южного военного округа приняли участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащие роты почетного караула в сопровождении военного оркестра Волгоградского территориального гарнизона ЮВО возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова. "По главной площади города-героя Волгограда прошли парадным строем 14 парадных расчетов в количестве более 1,6 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи военнослужащих ЮВО, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения "Юнармия" и других молодежных военно-патриотических движений", - говорится в сообщении. В составе механизированной колонны по площади Павших борцов проследовали более 30 единиц военной и специальной техники. Во главе - легендарные участники сражений Великой Отечественной войны – советские танк Т-34, среднетоннажный грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 тонны ЗИС-5 и грузоподъемностью 2,5 тонны ГАЗ-51, полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, автомобили повышенной проходимости ГАЗ-69, пожарные автомобили ЗиС-5. Кроме того, зрители увидели современную и модернизированную военную технику, в том числе боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин" с новым боевым модулем, БМП-2М с модулем "Бережок", БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М "Прорыв", пикапы на базе УАЗ-"Патриот", спецавтомобили военной автоинспекции и военной полиции, а также Урал-4320 с 122-мм орудиями Д-30 и 152-мм гаубицами "Гиацинт-Б". Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев поздравил гостей и ветеранов с праздником, отметив, что героические традиции воинов-сталинградцев свято чтут и достойно продолжают нынешние защитники Отечества. "Сегодня они с честью и мужеством отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, защищают суверенитет и достоинство страны. Они равняются на героические свершения наших дедов и отцов, так же смело идут к поставленным целям и добиваются большего в ратном труде!", - сказал он.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849121055.html
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Парад в Волгограде в честь юбилея победы в Сталинградской битве
В Волгограде прошел парад в честь юбилея победы в Сталинградской битве, завершился он пролётом самолётов, которые сбросили листовки, стилизованные под открытки военных лет.
2023-02-02T10:46
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волгоград, южный военный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-34, бмп-2м, бмп-3, безопасность, россия
Волгоград, Южный военный округ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Т-34, БМП-2М, БМП-3, Безопасность, Россия
10:46 02.02.2023 (обновлено: 11:30 02.02.2023)
В параде в Волгограде приняли участие около тысячи военных ЮВО
В параде в честь победы в Сталинградской битве участвовали около тысячи военных ЮВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Около 1 тысячи военнослужащих Южного военного округа приняли участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Военнослужащие роты почетного караула в сопровождении военного оркестра Волгоградского территориального гарнизона ЮВО
возложили венки и корзины с цветами к Вечному огню в зале Воинской славы на Мамаевом кургане, а также к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
"По главной площади города-героя Волгограда прошли парадным строем 14 парадных расчетов в количестве более 1,6 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи военнослужащих ЮВО, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России
, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН
России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения "Юнармия
" и других молодежных военно-патриотических движений", - говорится в сообщении.
В составе механизированной колонны по площади Павших борцов проследовали более 30 единиц военной и специальной техники. Во главе - легендарные участники сражений Великой Отечественной войны – советские танк Т-34, среднетоннажный грузовой автомобиль грузоподъемностью 3 тонны ЗИС-5 и грузоподъемностью 2,5 тонны ГАЗ-51, полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, автомобили повышенной проходимости ГАЗ-69, пожарные автомобили ЗиС-5.
Кроме того, зрители увидели современную и модернизированную военную технику, в том числе боевую машину пехоты БМП-1АМ "Басурманин" с новым боевым модулем, БМП-2М с модулем "Бережок", БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М "Прорыв", пикапы на базе УАЗ-"Патриот", спецавтомобили военной автоинспекции и военной полиции, а также Урал-4320 с 122-мм орудиями Д-30 и 152-мм гаубицами "Гиацинт-Б".
Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев поздравил гостей и ветеранов с праздником, отметив, что героические традиции воинов-сталинградцев свято чтут и достойно продолжают нынешние защитники Отечества.
"Сегодня они с честью и мужеством отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, защищают суверенитет и достоинство страны. Они равняются на героические свершения наших дедов и отцов, так же смело идут к поставленным целям и добиваются большего в ратном труде!", - сказал он.