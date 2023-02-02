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В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы - РИА Новости, 02.02.2023
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В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы
В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы - РИА Новости, 02.02.2023
В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы
В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы, фото на фоне скульптуры опубликовала в Twitter премьер-министр прибалтийской... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T01:28
2023-02-02T01:28
в мире
украина
эстония
кая каллас
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы, фото на фоне скульптуры опубликовала в Twitter премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас.Зеленского изобразили в образе Статуи Свободы. В правой руке нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке президент Украины держит щит с выгравированным на нем трезубцем.Ранее американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, эстония, кая каллас, владимир зеленский
В мире, Украина, Эстония, Кая Каллас, Владимир Зеленский
01:28 02.02.2023
 
В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы

Премьер Эстонии Каллас опубликовала фото памятника Зеленскому в образе Статуи Свободы

© Фото с официальной страницы премьера Эстонии в TwitterПамятник Владимиру Зеленскому из песка в образе "Статуи свободы"
Памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи свободы
© Фото с официальной страницы премьера Эстонии в Twitter
Памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе "Статуи свободы"
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы, фото на фоне скульптуры опубликовала в Twitter премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас.
"Поддержка Украины со стороны эстонцев непоколебима — признаки этого повсюду в Эстонии. Местные жители в Тырве создали "Парк свободы", посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского", — написала она.
Зеленского изобразили в образе Статуи Свободы. В правой руке нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке президент Украины держит щит с выгравированным на нем трезубцем.
Ранее американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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