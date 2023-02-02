https://ria.ru/20230202/pamyatnik-1849113860.html

В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы

В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы - РИА Новости, 02.02.2023

В Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы

В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы, фото на фоне скульптуры опубликовала в Twitter премьер-министр прибалтийской... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T01:28

2023-02-02T01:28

2023-02-02T01:28

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кая каллас

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому из песка в образе Статуи Свободы, фото на фоне скульптуры опубликовала в Twitter премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас.Зеленского изобразили в образе Статуи Свободы. В правой руке нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке президент Украины держит щит с выгравированным на нем трезубцем.Ранее американский конгрессмен Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Максим Горбачев

в мире, украина, эстония, кая каллас, владимир зеленский