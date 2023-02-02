На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам
На Мамаевом кургане установят памятный знак астраханцам — участникам Сталинградской битвы
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти"
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Памятный знак героям-астраханцам - участникам Сталинградской битвы установят на Мамаевом кургане в Волгограде к 9 мая, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Второе февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
"Навестил участника Сталинградской битвы - ветерана Дмитрия Даниловича Яренко. Как всегда хорошо и душевно с ним пообщались. Рассказал ему, что к 9 мая планируем установить в Волгограде на Мамаевом кургане памятник, посвящённый астраханцам, героически сражавшимся при защите Сталинграда. Обязательно поедем на открытие вместе", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что подготовка исторического обоснования для установки памятного знака уже начата. "Работа предстоит непростая, поскольку стеле будет присвоен статус федерального значения. Эскиз проекта утвердили на рабочей встрече с моим советником контр-адмиралом в запасе Эдуардом Сергеевичем Захарьяшем", - отметил Бабушкин.
На мощном постаменте установят плиту с надписью "Слава астраханцам-защитникам Сталинграда 1942-1943", георгиевской лентой и родами войск, уточнил он. Губернатор добавил, что Захарьяш предложил подключить к сбору средств для памятника неравнодушных астраханцев.