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На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам - РИА Новости, 02.02.2023
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На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам
На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам - РИА Новости, 02.02.2023
На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам
Памятный знак героям-астраханцам - участникам Сталинградской битвы установят на Мамаевом кургане в Волгограде к 9 мая, сообщил губернатор Астраханской области... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:58
2023-02-02T12:58
общество
волгоград
астраханская область
сталинград
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Памятный знак героям-астраханцам - участникам Сталинградской битвы установят на Мамаевом кургане в Волгограде к 9 мая, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Второе февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. "Навестил участника Сталинградской битвы - ветерана Дмитрия Даниловича Яренко. Как всегда хорошо и душевно с ним пообщались. Рассказал ему, что к 9 мая планируем установить в Волгограде на Мамаевом кургане памятник, посвящённый астраханцам, героически сражавшимся при защите Сталинграда. Обязательно поедем на открытие вместе", - написал губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что подготовка исторического обоснования для установки памятного знака уже начата. "Работа предстоит непростая, поскольку стеле будет присвоен статус федерального значения. Эскиз проекта утвердили на рабочей встрече с моим советником контр-адмиралом в запасе Эдуардом Сергеевичем Захарьяшем", - отметил Бабушкин. На мощном постаменте установят плиту с надписью "Слава астраханцам-защитникам Сталинграда 1942-1943", георгиевской лентой и родами войск, уточнил он. Губернатор добавил, что Захарьяш предложил подключить к сбору средств для памятника неравнодушных астраханцев.
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общество, волгоград, астраханская область, сталинград, игорь бабушкин
Общество, Волгоград, Астраханская область, Сталинград, Игорь Бабушкин
12:58 02.02.2023
 
На Мамаевом кургане установят памятный знак героям-астраханцам

На Мамаевом кургане установят памятный знак астраханцам — участникам Сталинградской битвы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти"
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта Мост Памяти - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, подсвеченный в рамках историко-патриотического проекта "Мост Памяти"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Памятный знак героям-астраханцам - участникам Сталинградской битвы установят на Мамаевом кургане в Волгограде к 9 мая, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Второе февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.
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"Навестил участника Сталинградской битвы - ветерана Дмитрия Даниловича Яренко. Как всегда хорошо и душевно с ним пообщались. Рассказал ему, что к 9 мая планируем установить в Волгограде на Мамаевом кургане памятник, посвящённый астраханцам, героически сражавшимся при защите Сталинграда. Обязательно поедем на открытие вместе", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он отметил, что подготовка исторического обоснования для установки памятного знака уже начата. "Работа предстоит непростая, поскольку стеле будет присвоен статус федерального значения. Эскиз проекта утвердили на рабочей встрече с моим советником контр-адмиралом в запасе Эдуардом Сергеевичем Захарьяшем", - отметил Бабушкин.
На мощном постаменте установят плиту с надписью "Слава астраханцам-защитникам Сталинграда 1942-1943", георгиевской лентой и родами войск, уточнил он. Губернатор добавил, что Захарьяш предложил подключить к сбору средств для памятника неравнодушных астраханцев.
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Вчера, 01:41
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ОбществоВолгоградАстраханская областьСталинградИгорь Бабушкин
 
 
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