https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html

Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным

Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:29

2023-02-02T11:29

2023-02-02T11:47

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении."То что сделал Киев - это, конечно, забавно, показывает креативность руководителей киевского режима. Они способные люди. Потому что это даже не двухходовка. Как объявил Александр Григорьевич Лукашенко, белорусам (Киев) предложил заключить пакт о ненападении в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку на фронте против РФ", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Он (Лукашенко) прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230124/pakt-1847200789.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сергей лавров, украина, россия, ситуация в днр и лнр