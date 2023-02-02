https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:47
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украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении."То что сделал Киев - это, конечно, забавно, показывает креативность руководителей киевского режима. Они способные люди. Потому что это даже не двухходовка. Как объявил Александр Григорьевич Лукашенко, белорусам (Киев) предложил заключить пакт о ненападении в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку на фронте против РФ", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Он (Лукашенко) прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230124/pakt-1847200789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сергей лавров, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Сергей Лавров, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:29 02.02.2023 (обновлено: 11:47 02.02.2023)
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным
Лавров: Белоруссия видит бессмысленность заявлений Украины, подобных пакту о ненападении
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении.
"То что сделал Киев - это, конечно, забавно, показывает креативность руководителей киевского режима. Они способные люди. Потому что это даже не двухходовка. Как объявил Александр Григорьевич Лукашенко, белорусам (Киев) предложил заключить пакт о ненападении в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку на фронте против РФ", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Он (Лукашенко) прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов", - подчеркнул Лавров.