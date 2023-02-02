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Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
сергей лавров
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении."То что сделал Киев - это, конечно, забавно, показывает креативность руководителей киевского режима. Они способные люди. Потому что это даже не двухходовка. Как объявил Александр Григорьевич Лукашенко, белорусам (Киев) предложил заключить пакт о ненападении в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку на фронте против РФ", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости."Он (Лукашенко) прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов", - подчеркнул Лавров.
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в мире, белоруссия, сергей лавров, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Сергей Лавров, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:29 02.02.2023 (обновлено: 11:47 02.02.2023)
 
Лавров назвал предложение Киева к Минску о пакте о ненападении забавным

Лавров: Белоруссия видит бессмысленность заявлений Украины, подобных пакту о ненападении

© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "забавным" предложение Киева к Белоруссии с пактом о ненападении.
"То что сделал Киев - это, конечно, забавно, показывает креативность руководителей киевского режима. Они способные люди. Потому что это даже не двухходовка. Как объявил Александр Григорьевич Лукашенко, белорусам (Киев) предложил заключить пакт о ненападении в тот самый момент, когда белорусскую оппозицию вскармливают, вооружают и позволяют пройти боевую обкатку на фронте против РФ", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Он (Лукашенко) прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов", - подчеркнул Лавров.
Денис Пушилин
24 января, 21:05
Пушилин прокомментировал предложенный Киевом Минску пакт о ненападении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияСергей ЛавровУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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