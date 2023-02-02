https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html
Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе
Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе - РИА Новости, 02.02.2023
Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе
Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что украинская сторона получила отчет по второй части... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:55
2023-02-02T15:55
2023-02-02T15:55
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что украинская сторона получила отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства Украины в ЕС, по его словам, отчет "тоненький", что означает минимум рекомендаций. Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!" - сказал Зеленский во время выступления. Он отметил, что этот отчет станет основанием для работы украинских чиновников, о деталях и планах будет сообщено позже. Зеленский 9 мая сообщал, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html
https://ria.ru/20230202/vsu-1849150733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе
Президент Зеленский: Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что украинская сторона получила отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства Украины в ЕС, по его словам, отчет "тоненький", что означает минимум рекомендаций.
Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!" - сказал Зеленский во время выступления.
Он отметил, что этот отчет станет основанием для работы украинских чиновников, о деталях и планах будет сообщено позже.
Зеленский 9 мая сообщал, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля.
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония
- с 2005-го, Черногория
- с 2010-го, а Сербия
- с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.