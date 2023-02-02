https://ria.ru/20230202/otchet-1849283881.html

Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе

Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе - РИА Новости, 02.02.2023

Украина получила отчет по второму опроснику на членство в Евросоюзе

Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что украинская сторона получила отчет по второй части... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:55

2023-02-02T15:55

2023-02-02T15:55

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что украинская сторона получила отчет по второй части анкеты-опросника для получения членства Украины в ЕС, по его словам, отчет "тоненький", что означает минимум рекомендаций. Ранее сообщалось, что заседание представителей Еврокомиссии во главе с Фон дер Ляйен и киевских властей может состояться 2 февраля накануне саммита ЕС-Украина. При этом ЕК из соображений безопасности подробности визита не сообщала. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!" - сказал Зеленский во время выступления. Он отметил, что этот отчет станет основанием для работы украинских чиновников, о деталях и планах будет сообщено позже. Зеленский 9 мая сообщал, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Ранее пресс-служба Владимира Зеленского сообщала, что саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html

https://ria.ru/20230202/vsu-1849150733.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия