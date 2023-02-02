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В Турции усомнились в эффективности работы ООН из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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В Турции усомнились в эффективности работы ООН из-за ситуации на Украине
В Турции усомнились в эффективности работы ООН из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
В Турции усомнились в эффективности работы ООН из-за ситуации на Украине
Ситуация на Украине показала отсутствие эффективности работы ООН, необходимо реформировать организацию, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:13
2023-02-02T12:13
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине показала отсутствие эффективности работы ООН, необходимо реформировать организацию, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно критиковал ООН, заявляя, что "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН - ред.)", а основной орган ООН должен лучше представлять мусульманское население. "Когда господин президент говорит, что "мир больше пяти", он обнажает действительность. Посмотрите на ситуацию в Украине. Эта ситуация показала, насколько неэффективна ООН, насколько слаба организация перед интересами пяти стран", - сказал Шентоп,в интервью журналистам в агентстве Anadolu. Совет Безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
https://ria.ru/20230201/riski-1849074981.html
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в мире, турция, украина, россия, оон
В мире, Турция, Украина, Россия, ООН
12:13 02.02.2023
 
В Турции усомнились в эффективности работы ООН из-за ситуации на Украине

Спикер парламента Турции Шентоп: ситуация на Украине показала отсутствие эффективности ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине показала отсутствие эффективности работы ООН, необходимо реформировать организацию, заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.
Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно критиковал ООН, заявляя, что "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН - ред.)", а основной орган ООН должен лучше представлять мусульманское население.
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"Когда господин президент говорит, что "мир больше пяти", он обнажает действительность. Посмотрите на ситуацию в Украине. Эта ситуация показала, насколько неэффективна ООН, насколько слаба организация перед интересами пяти стран", - сказал Шентоп,в интервью журналистам в агентстве Anadolu.
Совет Безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
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