https://ria.ru/20230202/omv-1849310785.html

OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро

OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 02.02.2023

OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро

Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:58

2023-02-02T16:58

2023-02-02T16:58

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. Штерн в июле сообщал, что OMV продолжает пересматривать участие в освоении Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99% или выход из проекта, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток — 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.

https://ria.ru/20230202/gaz-1849304940.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, австрия, европа, omv, альфред штерн, в мире