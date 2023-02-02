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OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 02.02.2023
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OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 02.02.2023
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро
Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:58
2023-02-02T16:58
экономика
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европа
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. Штерн в июле сообщал, что OMV продолжает пересматривать участие в освоении Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99% или выход из проекта, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток — 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
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экономика, россия, австрия, европа, omv, альфред штерн, в мире
Экономика, Россия, Австрия, Европа, OMV, Альфред Штерн, В мире
16:58 02.02.2023
 
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро

Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на сумму 2,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСтенд с логотипом OMV
Стенд с логотипом OMV - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн.
"Российско-украинский кризис привел к списанию активов (в России — ред.) на 2,5 миллиарда евро", – сказал он.
Штерн в июле сообщал, что OMV продолжает пересматривать участие в освоении Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99% или выход из проекта, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого.
OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток — 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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