https://ria.ru/20230202/omv-1849310785.html
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро - РИА Новости, 02.02.2023
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро
Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:58
2023-02-02T16:58
2023-02-02T16:58
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 миллиарда евро, сообщил на пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. Штерн в июле сообщал, что OMV продолжает пересматривать участие в освоении Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и не исключает продажу доли в 24,99% или выход из проекта, однако текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток — 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
https://ria.ru/20230202/gaz-1849304940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, австрия, европа, omv, альфред штерн, в мире
Экономика, Россия, Австрия, Европа, OMV, Альфред Штерн, В мире
OMV списала активы в России на 2,5 миллиарда евро
Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на сумму 2,5 миллиарда евро