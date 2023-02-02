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Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров
Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров
Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят создавать дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:45
2023-02-02T11:45
сергей лавров
одкб
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят создавать дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы видим, что наши друзья (по ОДКБ - ред.) понимают, хорошо видят, какие цели преследует Запад на нашем общем пространстве, и хотят выстраивать дополнительные механизмы, создавать дополнительные механизмы, которые будут обеспечивать дальнейшее развитие наших интеграционных планов в таких формах, которые не подвержены западному влиянию, которые защищены от незаконного воздействия извне", - заявил Лавров в интервью телеканалу Россия 24 и РИА Новости. От отметил, что на днях встречался с парламентариями из стран ОДКБ.
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сергей лавров, одкб, в мире
Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
11:45 02.02.2023
 
Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят защитить себя

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят создавать дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, что наши друзья (по ОДКБ - ред.) понимают, хорошо видят, какие цели преследует Запад на нашем общем пространстве, и хотят выстраивать дополнительные механизмы, создавать дополнительные механизмы, которые будут обеспечивать дальнейшее развитие наших интеграционных планов в таких формах, которые не подвержены западному влиянию, которые защищены от незаконного воздействия извне", - заявил Лавров в интервью телеканалу Россия 24 и РИА Новости.
От отметил, что на днях встречался с парламентариями из стран ОДКБ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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