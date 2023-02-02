https://ria.ru/20230202/odkb-1849189832.html

Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров

Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров

Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят создавать дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:45

2023-02-02T11:45

2023-02-02T11:45

сергей лавров

одкб

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, и хотят создавать дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы видим, что наши друзья (по ОДКБ - ред.) понимают, хорошо видят, какие цели преследует Запад на нашем общем пространстве, и хотят выстраивать дополнительные механизмы, создавать дополнительные механизмы, которые будут обеспечивать дальнейшее развитие наших интеграционных планов в таких формах, которые не подвержены западному влиянию, которые защищены от незаконного воздействия извне", - заявил Лавров в интервью телеканалу Россия 24 и РИА Новости. От отметил, что на днях встречался с парламентариями из стран ОДКБ.

https://ria.ru/20230202/sosedi-1849179878.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, одкб, в мире