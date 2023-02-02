https://ria.ru/20230202/obuchenie-1849369842.html

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат - РИА Новости, 02.02.2023

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат

Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:03

2023-02-02T20:03

2023-02-02T20:03

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ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. "В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина в Twitter. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

польша

франция

украина

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2023

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в мире, польша, франция, нато, twitter, украина