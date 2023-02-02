https://ria.ru/20230202/obuchenie-1849369842.html
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат - РИА Новости, 02.02.2023
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:03
2023-02-02T20:03
2023-02-02T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
польша
франция
нато
twitter
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_197:542:2875:2048_1920x0_80_0_0_1e8fd004312f7c8044135fb1c96453c4.jpg
ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. "В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина в Twitter. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
польша
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_654:733:2279:1952_1920x0_80_0_0_ace3a812336ddb13fb60fcf681c93b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, франция, нато, twitter, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Франция, НАТО, Twitter, Украина
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат
В Варшаве заявили, что Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ