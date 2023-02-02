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Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/obuchenie-1849369842.html
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат - РИА Новости, 02.02.2023
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:03
2023-02-02T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
польша
франция
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ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. "В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина в Twitter. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html
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в мире, польша, франция, нато, twitter, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Франция, НАТО, Twitter, Украина
20:03 02.02.2023
 
Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат

В Варшаве заявили, что Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 фев - РИА Новости. Франция направит в Польшу 150 военных для обучения украинских солдат, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"В рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военнослужащих. Под командованием польского оперативного командования миссии они будут обучать украинских солдат", - написал Ясина в Twitter.
Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаФранцияНАТОTwitterУкраина
 
 
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