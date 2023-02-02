https://ria.ru/20230202/obstrel-1849279099.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:44

2023-02-02T15:44

2023-02-02T15:48

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, нато