https://ria.ru/20230202/obstrel-1849279099.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:44
2023-02-02T15:44
2023-02-02T15:48
специальная военная операция на украине
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:44 02.02.2023 (обновлено: 15:48 02.02.2023)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре 155-миллиметровых снаряда