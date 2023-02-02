https://ria.ru/20230202/obstrel-1849171494.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:07
2023-02-02T11:07
2023-02-02T11:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 2 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230201/spetsoperatsiya-1849100735.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия