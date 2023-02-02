https://ria.ru/20230202/obstrel-1849129199.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T07:45

2023-02-02T07:45

2023-02-02T10:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из орудий натовского калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В Москве указывали, что это подтверждает факт прямого участия НАТО в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230202/poteri-1849128664.html

россия

горловка

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, россия, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато