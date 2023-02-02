https://ria.ru/20230202/obedinenie-1849280511.html

Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы

Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы - РИА Новости, 02.02.2023

Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы

Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:48

2023-02-02T15:48

2023-02-02T16:01

в мире

нидерланды

германия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы, сообщило агентство Блумберг. Отмечается, что в состав нидерландских сухопутных войск входят три боевые бригады, из которых две уже интегрированы в вооруженные силы ФРГ. Как сообщил агентству майор Марк ван де Бек, представитель королевской армии Нидерландов, уже в апреле может произойти интеграция последней оставшейся бригады, численность которой составляет три тысячи солдат. По словам ван де Бека, окончательного решения правительство Нидерландов еще не приняло. Согласно голландской газете NRC, объединенные силы будут насчитывать около 50 тысяч военнослужащих, из них 8 тысяч будут из Нидерландов. Планы по интеграции сухопутных сил не коснутся голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen.

https://ria.ru/20230130/zapros-1848541831.html

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в мире, нидерланды, германия