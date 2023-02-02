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Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы - РИА Новости, 02.02.2023
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Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы
Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы - РИА Новости, 02.02.2023
Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы
Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:48
2023-02-02T16:01
в мире
нидерланды
германия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы, сообщило агентство Блумберг. Отмечается, что в состав нидерландских сухопутных войск входят три боевые бригады, из которых две уже интегрированы в вооруженные силы ФРГ. Как сообщил агентству майор Марк ван де Бек, представитель королевской армии Нидерландов, уже в апреле может произойти интеграция последней оставшейся бригады, численность которой составляет три тысячи солдат. По словам ван де Бека, окончательного решения правительство Нидерландов еще не приняло. Согласно голландской газете NRC, объединенные силы будут насчитывать около 50 тысяч военнослужащих, из них 8 тысяч будут из Нидерландов. Планы по интеграции сухопутных сил не коснутся голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen.
https://ria.ru/20230130/zapros-1848541831.html
https://ria.ru/20230201/leopard2-1849083814.html
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в мире, нидерланды, германия
В мире, Нидерланды, Германия
15:48 02.02.2023 (обновлено: 16:01 02.02.2023)
 
Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы

Блумберг: Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы уже в апреле

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы, сообщило агентство Блумберг.
Отмечается, что в состав нидерландских сухопутных войск входят три боевые бригады, из которых две уже интегрированы в вооруженные силы ФРГ.
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Как сообщил агентству майор Марк ван де Бек, представитель королевской армии Нидерландов, уже в апреле может произойти интеграция последней оставшейся бригады, численность которой составляет три тысячи солдат.
По словам ван де Бека, окончательного решения правительство Нидерландов еще не приняло.
Согласно голландской газете NRC, объединенные силы будут насчитывать около 50 тысяч военнослужащих, из них 8 тысяч будут из Нидерландов. Планы по интеграции сухопутных сил не коснутся голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen.
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