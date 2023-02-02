https://ria.ru/20230202/neonatsizm-1849154862.html

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш - РИА Новости, 02.02.2023

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:29

2023-02-02T10:29

2023-02-02T10:29

общество

россия

сталинград

дмитрий медведев

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма. Медведев возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы. "80 лет назад, в 1943 году, на берегах Волги советские войска одержали победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Сталинградская битва завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением их командующего фельдмаршала Паулюса. После Сталинграда гитлеровским нацистам оставалось только одно – отступать до самого Берлина, к Нюрнбергу, в историческое небытие", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.

https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html

россия

сталинград

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, сталинград, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943)