Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш
Медведев назвал долгом России помнить уроки прошлого и не дать неонацизму шанса на реванш
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма.
Медведев возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы.
"80 лет назад, в 1943 году, на берегах Волги советские войска одержали победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Сталинградская битва завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением их командующего фельдмаршала Паулюса. После Сталинграда гитлеровским нацистам оставалось только одно – отступать до самого Берлина, к Нюрнбергу, в историческое небытие", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Наш долг – помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас", - подчеркнул Медведев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.