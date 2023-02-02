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Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш - РИА Новости, 02.02.2023
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Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш
Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш - РИА Новости, 02.02.2023
Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:29
2023-02-02T10:29
общество
россия
сталинград
дмитрий медведев
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма. Медведев возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы. "80 лет назад, в 1943 году, на берегах Волги советские войска одержали победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Сталинградская битва завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением их командующего фельдмаршала Паулюса. После Сталинграда гитлеровским нацистам оставалось только одно – отступать до самого Берлина, к Нюрнбергу, в историческое небытие", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте". Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.
https://ria.ru/20230202/uroki-1849090908.html
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html
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общество, россия, сталинград, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943)
Общество, Россия, Сталинград, Дмитрий Медведев, Великая Отечественная война (1941-1945), Сталинградская битва (1942-1943)
10:29 02.02.2023
 
Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш

Медведев назвал долгом России помнить уроки прошлого и не дать неонацизму шанса на реванш

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма.
Медведев возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы.
Великая Отечественная война 1941-1945. Красный флаг над площадью Павших Борцов освобожденного Сталинграда - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад забыл уроки Сталинградской битвы — и напрасно
"80 лет назад, в 1943 году, на берегах Волги советские войска одержали победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Сталинградская битва завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением их командующего фельдмаршала Паулюса. После Сталинграда гитлеровским нацистам оставалось только одно – отступать до самого Берлина, к Нюрнбергу, в историческое небытие", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Наш долг – помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас", - подчеркнул Медведев.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.
Сталинградская битва. Штурм дома. Ноябрь 1942 г - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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ОбществоРоссияСталинградДмитрий МедведевВеликая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)
 
 
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