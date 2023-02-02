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Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:42
нато
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
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Владимир Лаврентьев
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нато, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
НАТО, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
11:29 02.02.2023 (обновлено: 11:42 02.02.2023)
 
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО

Глава МИД Лавров заявил, что Россия видит, как против нее воюет вся НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:30
Киев может победить, если получит оружие, заявил экс-генсек НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОРоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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