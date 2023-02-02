https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО

Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО

Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:29

2023-02-02T11:29

2023-02-02T11:42

нато

россия

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html

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украина

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина