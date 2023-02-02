https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:29
2023-02-02T11:42
нато
россия
специальная военная операция на украине
в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849181520.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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НАТО, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
11:29 02.02.2023 (обновлено: 11:42 02.02.2023)
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
Глава МИД Лавров заявил, что Россия видит, как против нее воюет вся НАТО