03:21 02.02.2023 (обновлено: 09:26 02.02.2023)
США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин
Нарышкин: США затрачивают все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Должен сказать, что американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации", — отметил Нарышкин.
По его словам, сомневающихся партеров по альянсу Вашингтон тут же жестко ставит на место.
"К примеру, так было и в отношении попыток канцлера Федеративной республики Германия Олафа Шольца проявить сомнения и несколько отстраниться от того, чтобы усилить позиции Германии в противостоянии Германии с Россией", — пояснил директор СВР.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.