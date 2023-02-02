https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849119285.html

США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин

США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин - РИА Новости, 02.02.2023

США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО, заявил Нарышкин

США тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T03:21

2023-02-02T03:21

2023-02-02T09:26

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. США тратят все больше сил, стараясь сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, заявил РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин."Должен сказать, что американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации", — отметил Нарышкин.По его словам, сомневающихся партеров по альянсу Вашингтон тут же жестко ставит на место.После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков ВСУ немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставки танков киевским властям также анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230201/naryshkin-1848837088.html

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848586015.html

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Нарышкин об усилиях США сохранить единство стран НАТО США тратят все больше усилий, чтобы сохранить единство стран НАТО для агрессии против России, а если кто-то из них сомневается, Вашингтон жестко ставит их на место, как канцлера ФРГ, рассказал РИА Новости Нарышкин. 2023-02-02T03:21 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, нато