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Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта - РИА Новости, 02.02.2023
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Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта
Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта - РИА Новости, 02.02.2023
Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта
Каждый десятый российский муж совсем не помогает жене в ведении домашнего быта, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:48
2023-02-02T05:48
общество
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждый десятый российский муж совсем не помогает жене в ведении домашнего быта, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Опросив 1000 мужчин и женщин, аналитики выяснили, что "55% мужчин оценивают свой объем домашней работы как недостаточный, каждый десятый вообще не помогает в быту". Опрос жен показал, что 47% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 35% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, - 36%. По данным аналитиков, большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать "вторым половинкам" во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды, женщины мечтают чаще, чем мужчины готовы этим заниматься. Согласно наблюдению авторов исследования, в разгар пандемии коронавируса вовлеченность мужчин в домашние дела была выше, чем сейчас. Среди положительных моментов можно отметить тот факт, что домашнюю работу сегодня реже делят на сугубо мужскую и женскую.
https://ria.ru/20230127/otpusk-1847833038.html
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общество, россия
Общество, Россия
05:48 02.02.2023
 
Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта

SuperJob: каждый десятый мужчина в России совсем не помогает жене в ведении домашнего быта

© Depositphotos.com / NatashaFedorovaЖенщина моет пол шваброй
Женщина моет пол шваброй - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Женщина моет пол шваброй. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждый десятый российский муж совсем не помогает жене в ведении домашнего быта, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Опросив 1000 мужчин и женщин, аналитики выяснили, что "55% мужчин оценивают свой объем домашней работы как недостаточный, каждый десятый вообще не помогает в быту".
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Опрос жен показал, что 47% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 35% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, - 36%.
По данным аналитиков, большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать "вторым половинкам" во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды, женщины мечтают чаще, чем мужчины готовы этим заниматься.
"При этом трое из десяти женщин рассказали, что мужчины помогают им со всеми домашними делами. Каждой пятой муж помогает с уборкой, еще у 20% - берет на себя ремонт. У 18% участвует в приготовлении пищи", - указывают авторы исследования.
Согласно наблюдению авторов исследования, в разгар пандемии коронавируса вовлеченность мужчин в домашние дела была выше, чем сейчас. Среди положительных моментов можно отметить тот факт, что домашнюю работу сегодня реже делят на сугубо мужскую и женскую.
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