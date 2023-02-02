https://ria.ru/20230202/muzhchiny-1849123936.html

Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта

Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта - РИА Новости, 02.02.2023

Опрос показал, сколько мужчин в России помогает женам в ведении быта

Каждый десятый российский муж совсем не помогает жене в ведении домашнего быта, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:48

2023-02-02T05:48

2023-02-02T05:48

общество

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Каждый десятый российский муж совсем не помогает жене в ведении домашнего быта, показало исследование SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Опросив 1000 мужчин и женщин, аналитики выяснили, что "55% мужчин оценивают свой объем домашней работы как недостаточный, каждый десятый вообще не помогает в быту". Опрос жен показал, что 47% из них считают помощь мужей по дому небольшой, у каждой шестой супруг игнорирует домашние дела. Впрочем, 35% женатых мужчин утверждают, что вовлечены в быт сверх меры. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, - 36%. По данным аналитиков, большинство мужчин и женщин считает, что делить обязанности на женские и мужские не следует, мужья должны помогать "вторым половинкам" во всех домашних делах. О том, чтобы мужчина взял на себя ремонтные работы, помогал с уборкой, готовкой и мытьем посуды, женщины мечтают чаще, чем мужчины готовы этим заниматься. Согласно наблюдению авторов исследования, в разгар пандемии коронавируса вовлеченность мужчин в домашние дела была выше, чем сейчас. Среди положительных моментов можно отметить тот факт, что домашнюю работу сегодня реже делят на сугубо мужскую и женскую.

https://ria.ru/20230127/otpusk-1847833038.html

https://ria.ru/20230119/kharassment-1845863132.html

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общество, россия