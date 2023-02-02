https://ria.ru/20230202/muzei-1849367448.html
Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации
Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:52
2023-02-02T19:52
2023-02-02T19:52
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности. "Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они (бойцы - ред.) воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея (создания музеев о спецоперации - ред.) хорошая, правильная", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Путин напомнил и об истории создания музеев подобного рода, которая "началась практически с самого начала Великой Отечественной войны". "Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу", - добавил Путин и отметил, что есть единственное соображение, на которое следует обратить внимание. "Делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий", - заявил он.
https://ria.ru/20230202/putin-1849365609.html
https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика, Украина
Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации
Президент Путин назвал идею создания музеев о спецоперации хорошей и правильной
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности.
"Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они (бойцы - ред.) воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея (создания музеев о спецоперации - ред.) хорошая, правильная", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.
Путин напомнил и об истории создания музеев подобного рода, которая "началась практически с самого начала Великой Отечественной войны".
"Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу", - добавил Путин и отметил, что есть единственное соображение, на которое следует обратить внимание.
"Делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий", - заявил он.