https://ria.ru/20230202/muzei-1849367448.html

Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации

Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:52

2023-02-02T19:52

2023-02-02T19:52

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

украина

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музеев о спецоперации, отметив, что информацию и артефакты нужно собирать аккуратно, думая о безопасности. "Собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они (бойцы - ред.) воюют, защищая интересы нашей родины, - это чрезвычайно важно. Я имею в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея (создания музеев о спецоперации - ред.) хорошая, правильная", - сказал Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Путин напомнил и об истории создания музеев подобного рода, которая "началась практически с самого начала Великой Отечественной войны". "Конечно, нужно это делать. И я с удовольствием это поддержу", - добавил Путин и отметил, что есть единственное соображение, на которое следует обратить внимание. "Делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий", - заявил он.

https://ria.ru/20230202/putin-1849365609.html

https://ria.ru/20230202/pravda-1849365092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, украина