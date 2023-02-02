https://ria.ru/20230202/mtsd-1849137273.html

Работы по благоустройству возле станции МЦД-4 "Внуково" выполнены на 85%

Работы по благоустройству возле станции МЦД-4 "Внуково" выполнены на 85% - РИА Новости, 02.02.2023

Работы по благоустройству возле станции МЦД-4 "Внуково" выполнены на 85%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:11

2023-02-02T09:11

2023-02-02T09:11

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 85% работ по благоустройству территории возле станции "Внуково" будущего МЦД-4. В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции сделаем удобные маршруты от жилой застройки, комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. Работы проходят на участке Внуковского шоссе между домами №25 - 41, от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные провода уберут в кабельную канализацию, ее обустройство завершается. Дополнительно проложено более 200 метров водосточной сети. "Практически выполнены работы по обновлению тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составила почти три тысячи квадратных метров, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, на въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке, - рассказал Бирюков. Бирюков добавил, что территорию будут освещать почти 60 фонарей с энергоэффективными светильниками, на пешеходных переходах специалисты оборудуют опоры контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта будут установлены два современных остановочных павильона. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе благоустройства возле станции метро "Внуково" проведут озеленение: высадят более 70 деревьев и кустарников, разобьют газон площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Полностью завершить работы планируется летом 2023 года.

https://ria.ru/20221215/metro_razvitie-1838826056.html

https://ria.ru/20230130/mescherskaya-1848316434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы