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Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/motsart-1849195481.html
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:58
2023-02-02T12:20
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине, предложил не преувеличивать ее значимость.Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым названием. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте Мильбурн планировал консультироваться с Вашингтоном."Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием", - сказал Песков.
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украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Дмитрий Песков
11:58 02.02.2023 (обновлено: 12:20 02.02.2023)
 
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине

Песков призвал не преувеличивать значение деятельности ЧВК "Моцарт" на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине, предложил не преувеличивать ее значимость.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым названием. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте Мильбурн планировал консультироваться с Вашингтоном.
"Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием", - сказал Песков.
Военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 11:52
ЧВК "Моцарт" изменит название
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияДмитрий Песков
 
 
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