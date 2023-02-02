https://ria.ru/20230202/motsart-1849195481.html

Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине

Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:58

2023-02-02T11:58

2023-02-02T12:20

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине, предложил не преувеличивать ее значимость.Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым названием. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте Мильбурн планировал консультироваться с Вашингтоном."Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230201/motsart-1848905140.html

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украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков