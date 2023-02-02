https://ria.ru/20230202/motsart-1849195481.html
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:58
2023-02-02T11:58
2023-02-02T12:20
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про прекращение деятельности американской частной военной компании "Моцарт" на Украине, предложил не преувеличивать ее значимость.Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на основателя организации Эндрю Мильбурна сообщило, что ЧВК "Моцарт" прекращает деятельность на Украине под этим названием. Основатель компании добавил, что, хотя "Моцарта" больше нет, "люди останутся" и под новым названием. В конце января The Telegraph со ссылкой на Мильбурна сообщало, что "Моцарт" рассчитывает получить контракт от украинской армии на "обучение военных". По поводу участия в конфликте Мильбурн планировал консультироваться с Вашингтоном."Я, честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла такая ЧВК с таким названием", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230201/motsart-1848905140.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Дмитрий Песков
11:58 02.02.2023 (обновлено: 12:20 02.02.2023)
Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК "Моцарт" на Украине
Песков призвал не преувеличивать значение деятельности ЧВК "Моцарт" на Украине