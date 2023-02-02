https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849332745.html

Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ

Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ - РИА Новости, 02.02.2023

Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ

Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:54

2023-02-02T17:54

2023-02-02T17:57

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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Иона Липчиу, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. "Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны", - отметила по итогам голосования депутат от ПДС Дойна Герман. Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ.

https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html

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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз