https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849332745.html
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ - РИА Новости, 02.02.2023
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:54
2023-02-02T17:54
2023-02-02T17:57
в мире
молдавия
кишинев
игорь гросу
снг
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Иона Липчиу, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. "Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны", - отметила по итогам голосования депутат от ПДС Дойна Герман. Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ.
https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_182:0:1377:896_1920x0_80_0_0_7da2ab6c8cbe8f5a3df1527a8ba6df8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Гросу, СНГ, Евразийский экономический союз
17:54 02.02.2023 (обновлено: 17:57 02.02.2023)
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ Липчиу