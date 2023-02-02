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Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ - РИА Новости, 02.02.2023
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Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ - РИА Новости, 02.02.2023
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ
Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:54
2023-02-02T17:57
в мире
молдавия
кишинев
игорь гросу
снг
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Иона Липчиу, передает корреспондент РИА Новости. Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. "Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны", - отметила по итогам голосования депутат от ПДС Дойна Герман. Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ.
https://ria.ru/20230127/sng-1848015392.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Гросу, СНГ, Евразийский экономический союз
17:54 02.02.2023 (обновлено: 17:57 02.02.2023)
 
Молдавия отозвала представителя в межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ Липчиу

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ
Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги стран-участниц заседания экономического совета СНГ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) проголосовали в четверг за отзыв постоянного представителя парламента в секретариате совета межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Иона Липчиу, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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"Решение отозвать Липчиу с постпреда в секретариате совета межпарламентской ассамблеи СНГ связано с тем, что нет эффективности работы этой структуры. И мы в прошлом году не были активны", - отметила по итогам голосования депутат от ПДС Дойна Герман.
Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году сообщил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из СНГ.
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В миреМолдавияКишиневИгорь ГросуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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