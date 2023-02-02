https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной" - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"
Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:44
2023-02-02T13:44
2023-02-02T13:44
в мире
молдавия
россия
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c798cc109321ab3c42e03550d38854e9.jpg
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. "Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира", - заявил Водэ в комментариям журналистам. Он добавил, что Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживает и население республики. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148936/28/1489362893_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f97c2d2eb819e16d6b02876fc02d7804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, сергей лавров
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Сергей Лавров
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"
МИД Молдавии отрицает слова Лаврова о риске страны стать "второй Украиной"
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил в четверг, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду
готова практически на все.
"Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира", - заявил Водэ в комментариям журналистам. Он добавил, что Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживает и население республики.
Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой
практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.