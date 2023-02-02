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МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной" - РИА Новости, 02.02.2023
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МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной" - РИА Новости, 02.02.2023
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"
Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:44
2023-02-02T13:44
в мире
молдавия
россия
украина
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. "Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира", - заявил Водэ в комментариям журналистам. Он добавил, что Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживает и население республики. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html
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в мире, молдавия, россия, украина, сергей лавров
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Сергей Лавров
13:44 02.02.2023
 
МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"

МИД Молдавии отрицает слова Лаврова о риске страны стать "второй Украиной"

© Flickr / inyuchoВид на Кишинев
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все.
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"Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира", - заявил Водэ в комментариям журналистам. Он добавил, что Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживает и население республики.
Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.
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