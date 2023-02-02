https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849236518.html

МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"

МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной" - РИА Новости, 02.02.2023

МИД Молдавии не считает, что страна может стать "второй Украиной"

Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:44

2023-02-02T13:44

2023-02-02T13:44

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности, заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. "Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Молдавия четко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира", - заявил Водэ в комментариям журналистам. Он добавил, что Молдавия выбрала путь европейской интеграции, который поддерживает и население республики. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, украина, сергей лавров