Молдавию ведут по пути Украины, заявил экс-президент Додон
Додон: президент Санду ведет Молдавию по пути Украины вопреки интересам граждан
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду реализует в стране украинский сценарий, который противоречит интересам республики и государства, заявил РИА Новости бывший глава республики Игорь Додон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все.
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"Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан", - заявил Додон.
По его словам, Санду строго следует по тому же сценарию, что был реализован на Украине: ликвидирует оппозицию, закрывает русскоязычные телеканалы, вооружает Молдавию. Подобные действия Киева привели к сегодняшней ситуации в регионе.
"Молдаване хотят мира, сохранения государственности и нейтралитета, дружбы и стратегического партнерства с Россией. Наши граждане не хотят ни с кем воевать, они не хотят становиться пушечным мясом в чьих-то геополитических играх", - подчеркнул Додон.
Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.