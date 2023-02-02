https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849221438.html

Молдавию ведут по пути Украины, заявил экс-президент Додон

Молдавию ведут по пути Украины, заявил экс-президент Додон - РИА Новости, 02.02.2023

Молдавию ведут по пути Украины, заявил экс-президент Додон

Президент Молдавии Майя Санду реализует в стране украинский сценарий, который противоречит интересам республики и государства, заявил РИА Новости бывший глава... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:04

2023-02-02T13:04

2023-02-02T13:04

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду реализует в стране украинский сценарий, который противоречит интересам республики и государства, заявил РИА Новости бывший глава республики Игорь Додон. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все. "Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан", - заявил Додон. По его словам, Санду строго следует по тому же сценарию, что был реализован на Украине: ликвидирует оппозицию, закрывает русскоязычные телеканалы, вооружает Молдавию. Подобные действия Киева привели к сегодняшней ситуации в регионе. Опросы общественного мнения в Молдавии показывают, что более 60% населения страны выступают за близкие отношения с Россией, еще 21% полагает, что нужны хотя бы нейтральные отношения. Также почти 65% выступают за развитие экономических отношений с РФ. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля 2022 года отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств.

https://ria.ru/20230202/kishinev-1849189594.html

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

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в мире, молдавия, россия, украина, игорь додон, майя санду, нато