https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849211751.html

Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку

Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку - РИА Новости, 02.02.2023

Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку

Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:35

2023-02-02T12:35

2023-02-02T13:05

молдавия

румыния

россия

богдан безпалько

сергей лавров

майя санду

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все. "Вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно - это замороженный Приднестровский конфликт. Чем больше Молдавия в лице своих официальных лиц становится прозападной и интегрированной с Румынией страной, тем очевиднее, что этот конфликт могут попытаться решить силой", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя РИА Новости заявление главы МИД РФ. По словам политолога, это превратит Молдавию во "вторую Украину", что и потребует международного вмешательства, в том числе, вероятно, и российского. У Москвы, отметил Безпалько, есть возможность оказать поддержку Приднестровью, в том числе финансовую, а также дипломатические методы решения конфликта. "Сейчас за последний год проходит активная милитаризация Молдавии, ее могут накачать оружием, деньгами, наемниками и направить против Приднестровской Молдавской республики", - добавил Безпалько. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Ранее оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии призывал власти добиться признания нейтралитета республики на международном уровне.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847931059.html

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

https://ria.ru/20230126/dodon-1847734872.html

молдавия

румыния

россия

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молдавия, румыния, россия, богдан безпалько, сергей лавров, майя санду