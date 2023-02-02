12:35 02.02.2023 (обновлено: 13:05 02.02.2023)
Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку
Политолог Безпалько: вероятность превращения Молдавию в горячую точку сохраняется
Флаг Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все.
"Вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно - это замороженный Приднестровский конфликт. Чем больше Молдавия в лице своих официальных лиц становится прозападной и интегрированной с Румынией страной, тем очевиднее, что этот конфликт могут попытаться решить силой", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя РИА Новости заявление главы МИД РФ.
По словам политолога, это превратит Молдавию во "вторую Украину", что и потребует международного вмешательства, в том числе, вероятно, и российского. У Москвы, отметил Безпалько, есть возможность оказать поддержку Приднестровью, в том числе финансовую, а также дипломатические методы решения конфликта.
"Сейчас за последний год проходит активная милитаризация Молдавии, ее могут накачать оружием, деньгами, наемниками и направить против Приднестровской Молдавской республики", - добавил Безпалько.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Ранее оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии призывал власти добиться признания нейтралитета республики на международном уровне.