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Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку - РИА Новости, 02.02.2023
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Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку
Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку - РИА Новости, 02.02.2023
Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку
Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:35
2023-02-02T13:05
молдавия
румыния
россия
богдан безпалько
сергей лавров
майя санду
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все. "Вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно - это замороженный Приднестровский конфликт. Чем больше Молдавия в лице своих официальных лиц становится прозападной и интегрированной с Румынией страной, тем очевиднее, что этот конфликт могут попытаться решить силой", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя РИА Новости заявление главы МИД РФ. По словам политолога, это превратит Молдавию во "вторую Украину", что и потребует международного вмешательства, в том числе, вероятно, и российского. У Москвы, отметил Безпалько, есть возможность оказать поддержку Приднестровью, в том числе финансовую, а также дипломатические методы решения конфликта. "Сейчас за последний год проходит активная милитаризация Молдавии, ее могут накачать оружием, деньгами, наемниками и направить против Приднестровской Молдавской республики", - добавил Безпалько. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Ранее оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии призывал власти добиться признания нейтралитета республики на международном уровне.
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847931059.html
https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html
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молдавия, румыния, россия, богдан безпалько, сергей лавров, майя санду
Молдавия, Румыния, Россия, Богдан Безпалько, Сергей Лавров, Майя Санду
12:35 02.02.2023 (обновлено: 13:05 02.02.2023)
 
Эксперт оценил возможность превращения Молдавии в горячую точку

Политолог Безпалько: вероятность превращения Молдавию в горячую точку сохраняется

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вероятность превращения Молдавию в горячую точку и "вторую Украину" сохраняется, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все.
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"Вероятность того, что Молдавия превратилась бы в следующую горячую точку, существует уже давно - это замороженный Приднестровский конфликт. Чем больше Молдавия в лице своих официальных лиц становится прозападной и интегрированной с Румынией страной, тем очевиднее, что этот конфликт могут попытаться решить силой", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя РИА Новости заявление главы МИД РФ.
По словам политолога, это превратит Молдавию во "вторую Украину", что и потребует международного вмешательства, в том числе, вероятно, и российского. У Москвы, отметил Безпалько, есть возможность оказать поддержку Приднестровью, в том числе финансовую, а также дипломатические методы решения конфликта.
"Сейчас за последний год проходит активная милитаризация Молдавии, ее могут накачать оружием, деньгами, наемниками и направить против Приднестровской Молдавской республики", - добавил Безпалько.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Ранее оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии призывал власти добиться признания нейтралитета республики на международном уровне.
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МолдавияРумынияРоссияБогдан БезпалькоСергей ЛавровМайя Санду
 
 
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