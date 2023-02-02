https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849175594.html
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:18
2023-02-02T11:18
2023-02-02T16:17
молдавия
украина
сергей лавров
россия
майя санду
нато
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас на эту роль приглядывают Молдову", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины."Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", — пояснил он.
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, сергей лавров, россия, майя санду, нато, в мире
Молдавия, Украина, Сергей Лавров, Россия, Майя Санду, НАТО, В мире
11:18 02.02.2023 (обновлено: 16:17 02.02.2023)
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
Глава МИД Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины