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Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров
На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:18
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молдавия
украина
сергей лавров
россия
майя санду
нато
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас на эту роль приглядывают Молдову", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины."Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", — пояснил он.
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молдавия, украина, сергей лавров, россия, майя санду, нато, в мире
Молдавия, Украина, Сергей Лавров, Россия, Майя Санду, НАТО, В мире
11:18 02.02.2023 (обновлено: 16:17 02.02.2023)
 
Запад присматривает Молдавию на роль следующей Украины, считает Лавров

Глава МИД Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины

© Fotolia / frimufilmsМорозное утро в Кишиневе, Республика Молдова
Морозное утро в Кишиневе, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Fotolia / frimufilms
Морозное утро в Кишиневе, Республика Молдова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости, отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины.
"Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", — пояснил он.
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МолдавияУкраинаСергей ЛавровРоссияМайя СандуНАТОВ мире
 
 
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