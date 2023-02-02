https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html
В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца
В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца - РИА Новости, 02.02.2023
В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца
Многодетная жительница Марий Эл, задушившая новорожденную дочь, осуждена на 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщается в четверг на сайте Горномарийского... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:12
2023-02-02T13:12
2023-02-02T13:12
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Многодетная жительница Марий Эл, задушившая новорожденную дочь, осуждена на 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщается в четверг на сайте Горномарийского районного суда республики. Судом установлено, что в июне 2022 года женщина узнала, что беременна, но не стала никому говорить об этом. Беременность для нее была нежелательной, так как у нее уже было четверо малолетних детей, а аборт делать было поздно. "В ночь на 28 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала приближение родов, решила родить самостоятельно, дома, ни к кому не обращаясь. Родившуюся девочку мать закутала в старые вещи и оставила на полу. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что ребенок продолжает двигаться. Тогда она закрыла малышке своей ладонью лицо, перекрыв ей нос и рот, но ребенок все еще подавал признаки жизни. Женщина задушила веревкой новорожденную девочку, после чего поместила тело ребенка в пакет, который вынесла на балкон квартиры", - говорится в сообщении суда. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Как сообщает прокуратура Марий Эл, в январе 2023 года женщина и ее супруг в соответствии с заключением прокурора лишены родительских прав в отношении 4 несовершеннолетних детей. По ходатайству прокурора суд вынес частные постановления в адрес председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также начальника территориального отдела полиции", - отмечается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230124/mladenets-1847202953.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика марий эл
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл
В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца
Многодетную мать в Марий Эл приговорили к принудительным работам за убийство младенца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости.
Многодетная жительница Марий Эл, задушившая новорожденную дочь, осуждена на 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщается в четверг на сайте
Горномарийского районного суда республики.
Судом установлено, что в июне 2022 года женщина узнала, что беременна, но не стала никому говорить об этом. Беременность для нее была нежелательной, так как у нее уже было четверо малолетних детей, а аборт делать было поздно.
"В ночь на 28 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала приближение родов, решила родить самостоятельно, дома, ни к кому не обращаясь. Родившуюся девочку мать закутала в старые вещи и оставила на полу. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что ребенок продолжает двигаться. Тогда она закрыла малышке своей ладонью лицо, перекрыв ей нос и рот, но ребенок все еще подавал признаки жизни. Женщина задушила веревкой новорожденную девочку, после чего поместила тело ребенка в пакет, который вынесла на балкон квартиры", - говорится в сообщении суда.
Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное наказание заменено принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает прокуратура Марий Эл, в январе 2023 года женщина и ее супруг в соответствии с заключением прокурора лишены родительских прав в отношении 4 несовершеннолетних детей.
По ходатайству прокурора суд вынес частные постановления в адрес председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также начальника территориального отдела полиции", - отмечается в сообщении ведомства.