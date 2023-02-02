https://ria.ru/20230202/mladenets-1849223071.html

В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца

В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца - РИА Новости, 02.02.2023

В Марий Эл многодетную мать приговорили к работам за убийство младенца

Многодетная жительница Марий Эл, задушившая новорожденную дочь, осуждена на 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщается в четверг на сайте Горномарийского... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:12

2023-02-02T13:12

2023-02-02T13:12

происшествия

россия

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Многодетная жительница Марий Эл, задушившая новорожденную дочь, осуждена на 1 год 6 месяцев принудительных работ, сообщается в четверг на сайте Горномарийского районного суда республики. Судом установлено, что в июне 2022 года женщина узнала, что беременна, но не стала никому говорить об этом. Беременность для нее была нежелательной, так как у нее уже было четверо малолетних детей, а аборт делать было поздно. "В ночь на 28 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала приближение родов, решила родить самостоятельно, дома, ни к кому не обращаясь. Родившуюся девочку мать закутала в старые вещи и оставила на полу. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что ребенок продолжает двигаться. Тогда она закрыла малышке своей ладонью лицо, перекрыв ей нос и рот, но ребенок все еще подавал признаки жизни. Женщина задушила веревкой новорожденную девочку, после чего поместила тело ребенка в пакет, который вынесла на балкон квартиры", - говорится в сообщении суда. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Как сообщает прокуратура Марий Эл, в январе 2023 года женщина и ее супруг в соответствии с заключением прокурора лишены родительских прав в отношении 4 несовершеннолетних детей. По ходатайству прокурора суд вынес частные постановления в адрес председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также начальника территориального отдела полиции", - отмечается в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230124/mladenets-1847202953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика марий эл