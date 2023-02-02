https://ria.ru/20230202/mitvol-1849290300.html
Источник сообщил о госпитализации экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Источник сообщил о госпитализации экс-замглавы Росприроднадзора Митволя - РИА Новости, 02.02.2023
Источник сообщил о госпитализации экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО в Красноярске по делу о хищении 900 миллионов рублей, госпитализирован в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:12
2023-02-02T16:12
2023-02-02T16:12
происшествия
россия
олег митволь
владимир путин
александр усс
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский краевой суд
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО в Красноярске по делу о хищении 900 миллионов рублей, госпитализирован в тюремную больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Сегодня был переведен из СИЗО-1 в КТБ-1 (больница системы краевого ГУФСИН)", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту "Внуково". Суд в Красноярске 10 июня арестовал его, ныне председателя совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ", до 24 июля, потом меру продлевали в последний раз 23 ноября. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее в Красноярском краевом суде рассказали, что адвокат Митволя сообщил о заключенном со следствием досудебном соглашении и готовности его подзащитного возместить ущерб. Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила как раз компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились. В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит.
https://ria.ru/20220610/mitvol-1794523810.html
https://ria.ru/20221006/rosneft-1822067349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, олег митволь, владимир путин, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский краевой суд, красноярск
Происшествия, Россия, Олег Митволь, Владимир Путин, Александр Усс, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Красноярский краевой суд, Красноярск
Источник сообщил о госпитализации экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Источник сообщил о госпитализации экс-замглавы Росприроднадзора Митволя из СИЗО
КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора, ныне бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО в Красноярске по делу о хищении 900 миллионов рублей, госпитализирован в тюремную больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня был переведен из СИЗО-1 в КТБ-1 (больница системы краевого ГУФСИН)", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Митволь – фигурант дела о хищении 900 миллионов рублей, был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту "Внуково". Суд в Красноярске 10 июня арестовал его, ныне председателя совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ", до 24 июля, потом меру продлевали в последний раз 23 ноября. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Красноярском краевом суде
рассказали, что адвокат Митволя сообщил о заключенном со следствием досудебном соглашении и готовности его подзащитного возместить ущерб. Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске.
Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года.
В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным
предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена.
Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила как раз компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.
В конце 2021 года губернатор Александр Усс
заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит.