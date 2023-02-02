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Лавров заявил, что выступает за мир - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров заявил, что выступает за мир
Лавров заявил, что выступает за мир - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров заявил, что выступает за мир
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что придерживается философии "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:09
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сергей лавров
политика
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что придерживается философии "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать"."Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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сергей лавров, политика
Сергей Лавров, Политика
12:09 02.02.2023 (обновлено: 12:44 02.02.2023)
 
Лавров заявил, что выступает за мир

Лавров заявил, что привержен философии "хочешь мира — будь готов всегда себя защищать"

© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что придерживается философии "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать".
"Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Лавров: Москва готовит материалы к годовщине спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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