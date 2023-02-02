https://ria.ru/20230202/mir-1849200928.html

Лавров заявил, что выступает за мир

Лавров заявил, что выступает за мир - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров заявил, что выступает за мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что придерживается философии "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать". РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:09

2023-02-02T12:44

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что придерживается философии "хочешь мира - будь готов всегда себя защищать"."Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849173931.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика