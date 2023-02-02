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Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
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Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве
Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 02.02.2023
Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве
Победа Красной армии в Сталинградской битве - событие, историческое значение которого не потускнело, а стало только глубже со временем, считает председатель... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T07:08
2023-02-02T07:08
общество
россия
сталинград
германия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Победа Красной армии в Сталинградской битве - событие, историческое значение которого не потускнело, а стало только глубже со временем, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня мы отмечаем 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве. События, историческое значение которого со временем не только не меркнет, а раскрывается все полнее, глубже", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации. Спикер назвала день победы в Сталинградской битве днём, подарившим надежду человечеству. "В невиданном по масштабам и ожесточенности сражении, развернувшемся на берегах Волги, решалась судьба не только нашей страны. Весь мир смотрел на Сталинград, затаив дыхание", - добавила она. Матвиенко отметила, что Сталинградская битва - одно из самых тяжких испытаний в многовековой истории России. "Сталинград стал символом беспримерного мужества, доблести, силы духа воинов Красной армии. На Сталинград обрушились всей своей мощью не только вермахт, но и дивизии многих других стран. Все они были разбиты", - заметила спикер. Матвиенко подчеркнула, что победа в Сталинградской битве - "результат мощи Красной армии, опыта, таланта ее военачальников, офицеров, выучки и мужества бойцов, перевода в кратчайшие сроки на военные рельсы экономики, надежной, эффективной работы тыла". "И, конечно же, это победа патриотизма, мужества, несокрушимой стойкости всего народа. Качеств, которые уходят своими корнями глубоко в историю страны, будучи неотъемлемой отличительной чертой нашей многонациональной российской культуры, нашего менталитета. Я не знаю другого народа, который бы в годину таких испытаний не дрогнул духом, не усомнился в грядущей победе. И в то же время не преисполнился ненавистью, желанием мстить" - добавила она. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
https://ria.ru/20230202/zapad-1849124267.html
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общество, россия, сталинград, германия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Сталинград, Германия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
07:08 02.02.2023
 
Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве

Матвиенко: значение победы в Сталинградской битве раскрывается со временем всё глубже

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Победа Красной армии в Сталинградской битве - событие, историческое значение которого не потускнело, а стало только глубже со временем, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы отмечаем 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве. События, историческое значение которого со временем не только не меркнет, а раскрывается все полнее, глубже", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (в центре) подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 05:56
Историк рассказал о желании Запада "украсть" перелом во Второй мировой
Спикер назвала день победы в Сталинградской битве днём, подарившим надежду человечеству. "В невиданном по масштабам и ожесточенности сражении, развернувшемся на берегах Волги, решалась судьба не только нашей страны. Весь мир смотрел на Сталинград, затаив дыхание", - добавила она.
Матвиенко отметила, что Сталинградская битва - одно из самых тяжких испытаний в многовековой истории России. "Сталинград стал символом беспримерного мужества, доблести, силы духа воинов Красной армии. На Сталинград обрушились всей своей мощью не только вермахт, но и дивизии многих других стран. Все они были разбиты", - заметила спикер.
Матвиенко подчеркнула, что победа в Сталинградской битве - "результат мощи Красной армии, опыта, таланта ее военачальников, офицеров, выучки и мужества бойцов, перевода в кратчайшие сроки на военные рельсы экономики, надежной, эффективной работы тыла". "И, конечно же, это победа патриотизма, мужества, несокрушимой стойкости всего народа. Качеств, которые уходят своими корнями глубоко в историю страны, будучи неотъемлемой отличительной чертой нашей многонациональной российской культуры, нашего менталитета. Я не знаю другого народа, который бы в годину таких испытаний не дрогнул духом, не усомнился в грядущей победе. И в то же время не преисполнился ненавистью, желанием мстить" - добавила она.
"Мы пришли в Германию, другие государства Европы как освободители, а не как завоеватели", - заключила председатель верхней палаты парламента.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.
Сталинград, февраль 1943 г. - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 04:18
Историк рассказал, что помогло СССР победить в Сталинградской битве
 
ОбществоРоссияСталинградГерманияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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