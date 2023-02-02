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В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице - РИА Новости, 02.02.2023
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице
Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает в четверг МВД по республике. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:24
2023-02-02T12:24
2023-02-02T12:24
происшествия
краснослободск
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает в четверг МВД по республике.Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября прошлого года обнаружили возле частного дома на улице Литвиновской в Краснослободске. Две девочки были доставлены в больницу, сейчас с ними все в порядке. За информацию о матери двойняшек МВД объявило награду в 250 тысяч рублей.В итоге уголовный розыск получил сведения о предполагаемой личности матери новорожденных, и информация "нашла свое подтверждение"."Ею оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. На учете по беременности женщина, уже имеющая троих детей, не состояла. Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице", - говорится в релизе.По словам подозреваемой, детей она прижила на стороне, с отцом двойняшек она не живет, при этом у нее есть муж. О беременности и родах она никому не говорила. Случившееся расследуется в рамках уголовного дела об "оставлении в опасности" - у матери теперь статус подозреваемой.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД Мордовии, вознаграждение жителю республики, который помог установить мать двойняшек, будет выплачено после вынесения приговора судом.
https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html
https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html
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происшествия, краснослободск, республика мордовия, россия
Происшествия, Краснослободск, Республика Мордовия, Россия
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице
В Мордовии полиция нашла мать девочек-двойняшек, оставленных в картонной коробке на улице
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости.
Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает
в четверг МВД по республике.
Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября прошлого года обнаружили возле частного дома на улице Литвиновской в Краснослободске. Две девочки были доставлены в больницу, сейчас с ними все в порядке. За информацию о матери двойняшек МВД объявило награду в 250 тысяч рублей.
В итоге уголовный розыск получил сведения о предполагаемой личности матери новорожденных, и информация "нашла свое подтверждение".
"Ею оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. На учете по беременности женщина, уже имеющая троих детей, не состояла. Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице", - говорится в релизе.
По словам подозреваемой, детей она прижила на стороне, с отцом двойняшек она не живет, при этом у нее есть муж. О беременности и родах она никому не говорила. Случившееся расследуется в рамках уголовного дела об "оставлении в опасности" - у матери теперь статус подозреваемой.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД Мордовии, вознаграждение жителю республики, который помог установить мать двойняшек, будет выплачено после вынесения приговора судом.