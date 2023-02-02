Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/mat-1849206517.html
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице - РИА Новости, 02.02.2023
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице
Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает в четверг МВД по республике. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:24
2023-02-02T12:24
происшествия
краснослободск
республика мордовия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает в четверг МВД по республике.Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября прошлого года обнаружили возле частного дома на улице Литвиновской в Краснослободске. Две девочки были доставлены в больницу, сейчас с ними все в порядке. За информацию о матери двойняшек МВД объявило награду в 250 тысяч рублей.В итоге уголовный розыск получил сведения о предполагаемой личности матери новорожденных, и информация "нашла свое подтверждение"."Ею оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. На учете по беременности женщина, уже имеющая троих детей, не состояла. Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице", - говорится в релизе.По словам подозреваемой, детей она прижила на стороне, с отцом двойняшек она не живет, при этом у нее есть муж. О беременности и родах она никому не говорила. Случившееся расследуется в рамках уголовного дела об "оставлении в опасности" - у матери теперь статус подозреваемой.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД Мордовии, вознаграждение жителю республики, который помог установить мать двойняшек, будет выплачено после вынесения приговора судом.
https://ria.ru/20230108/rebenok-1843540859.html
https://ria.ru/20230202/izbienie-1849174161.html
https://ria.ru/20230202/sovraschenie-1849146082.html
краснослободск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснослободск, республика мордовия, россия
Происшествия, Краснослободск, Республика Мордовия, Россия
12:24 02.02.2023
 
В Мордовии нашли мать двойняшек, оставленных в коробке на улице

В Мордовии полиция нашла мать девочек-двойняшек, оставленных в картонной коробке на улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Полиция разыскала мать двух новорожденных девочек, обнаруженных в картонной коробке возле одного из домов в Мордовии, сообщает в четверг МВД по республике.
Коробку с завернутыми в пеленки младенцами утром 29 октября прошлого года обнаружили возле частного дома на улице Литвиновской в Краснослободске. Две девочки были доставлены в больницу, сейчас с ними все в порядке. За информацию о матери двойняшек МВД объявило награду в 250 тысяч рублей.
Вид на ночной Мардин, Турция - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 22:42
В Турции ребенок случайно застрелил мать, фотографируясь с ружьем
В итоге уголовный розыск получил сведения о предполагаемой личности матери новорожденных, и информация "нашла свое подтверждение".
"Ею оказалась 37-летняя жительница одного из районов Мордовии. На учете по беременности женщина, уже имеющая троих детей, не состояла. Роды проходили в домашних условиях. Спустя сутки после произошедшего она обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице", - говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 11:15
Житель Ивановской области избил сына и заставил копать себе яму
По словам подозреваемой, детей она прижила на стороне, с отцом двойняшек она не живет, при этом у нее есть муж. О беременности и родах она никому не говорила. Случившееся расследуется в рамках уголовного дела об "оставлении в опасности" - у матери теперь статус подозреваемой.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД Мордовии, вознаграждение жителю республики, который помог установить мать двойняшек, будет выплачено после вынесения приговора судом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:52
Жителя Омска, звавшего к себе "на сладости", обвинили в совращении детей
 
ПроисшествияКраснослободскРеспублика МордовияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала