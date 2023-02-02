https://ria.ru/20230202/les-1849378221.html

Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины

Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины - РИА Новости, 02.02.2023

Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины

Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:41

2023-02-02T20:41

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украина

владимир путин

карпаты

в мире

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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. "Такие факты есть - и лес кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири, скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело", - сказал глава государства в ходе общения с представителями молодежных патриотических движений.

https://ria.ru/20230120/koshmar-1846324539.html

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Путин о продаже Украиной плодородной земли и леса Путин: продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - их личное дело 2023-02-02T20:41 true PT1M07S

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украина, владимир путин, карпаты, в мире