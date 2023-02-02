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Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины - РИА Новости, 02.02.2023
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины
Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:41
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украина
владимир путин
карпаты
в мире
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. "Такие факты есть - и лес кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири, скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело", - сказал глава государства в ходе общения с представителями молодежных патриотических движений.
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Путин о продаже Украиной плодородной земли и леса
Путин: продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - их личное дело
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украина, владимир путин, карпаты, в мире
Украина, Владимир Путин, Карпаты, В мире
20:41 02.02.2023 (обновлено: 21:50 02.02.2023)
 
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины

Путин заявил о продажах леса-кругляка и плодородного слоя земли с Украины

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин.
"Такие факты есть - и лес кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири, скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело", - сказал глава государства в ходе общения с представителями молодежных патриотических движений.
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