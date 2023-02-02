https://ria.ru/20230202/les-1849378221.html
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины - РИА Новости, 02.02.2023
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины
Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:41
2023-02-02T20:41
2023-02-02T21:50
украина
владимир путин
карпаты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849385206_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_325395e2a434733a68673f9eb36b9010.jpg
ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - ее личное дело, заявил президент России Владимир Путин. "Такие факты есть - и лес кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири, скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали и продают. Это их дело", - сказал глава государства в ходе общения с представителями молодежных патриотических движений.
https://ria.ru/20230120/koshmar-1846324539.html
украина
карпаты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849385206_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33d88617b55ed34b619a1a3f8302d1e2.jpg
Путин о продаже Украиной плодородной земли и леса
Путин: продажа Украиной леса-кругляка и плодородного слоя почвы - их личное дело
2023-02-02T20:41
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, карпаты, в мире
Украина, Владимир Путин, Карпаты, В мире
20:41 02.02.2023 (обновлено: 21:50 02.02.2023)
Путин прокомментировал продажу леса-кругляка со стороны Украины
Путин заявил о продажах леса-кругляка и плодородного слоя земли с Украины