ВСУ начнут обучаться работе на Leopard 2 на следующей неделе, пишут СМИ
FT: украинские военные начнут обучаться работе на танках Leopard 2 на следующей неделе
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанки Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские солдаты начнут обучаться использованию танков Leopard 2 на следующей неделе, сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву.
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Как отмечает газета, ожидается, что обучение продлится шесть недель.
По словам одного из чиновников, должностные лица сейчас размышляют над тем, как доставить танки на фронт. "Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки. (Есть также) запчасти, боеприпасы - а время ограничено", - отметил один из чиновников.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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