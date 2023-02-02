ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель
Боррель: ЕС в Польше и Германии будет готовить военных ВСУ управлять танками Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"В рамках миссии Евросоюза по оказанию военного содействия в Польше и Германии мы планируем подготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно 15 тысяч, в том числе для использования таких танков как Leopard 2", - написал Боррель в статье для издания Рroject syndicate.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить дополнительно 45 миллионов евро для расширения миссии по подготовке украинских военных.
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.