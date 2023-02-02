https://ria.ru/20230202/leopard-1849300424.html

ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель

ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель - РИА Новости, 02.02.2023

ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель

Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:35

2023-02-02T16:35

2023-02-02T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

жозеп боррель

джо байден

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить дополнительно 45 миллионов евро для расширения миссии по подготовке украинских военных. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849258293.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, жозеп боррель, джо байден, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, польша, leopard 2