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ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/leopard-1849300424.html
ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель
ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель - РИА Новости, 02.02.2023
ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель
Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:35
2023-02-02T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
жозеп боррель
джо байден
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить дополнительно 45 миллионов евро для расширения миссии по подготовке украинских военных. Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, жозеп боррель, джо байден, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, польша, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Жозеп Боррель, Джо Байден, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Польша, Leopard 2
16:35 02.02.2023
 
ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2, заявил Боррель

Боррель: ЕС в Польше и Германии будет готовить военных ВСУ управлять танками Leopard 2

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2, которые планируется поставить Киеву, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В рамках миссии Евросоюза по оказанию военного содействия в Польше и Германии мы планируем подготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно 15 тысяч, в том числе для использования таких танков как Leopard 2", - написал Боррель в статье для издания Рroject syndicate.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен выделить дополнительно 45 миллионов евро для расширения миссии по подготовке украинских военных.
Правительство ФРГ в конце января заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Западные танкисты на Украине приблизят мировую войну, считает эксперт
Канцлер Германии Шольц незадолго до принятия решения по поставкам танков указывал на то, что готовность Берлина к такому шагу зависит от того, примут ли такое же решение партнеры в лице Вашингтона и союзников по НАТО. Но первым правительством, публично заявившим о положительном решении стало именно германское, и только после этого последовало аналогичное заявление президента США Джо Байдена.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияЖозеп БоррельДжо БайденСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныПольшаLeopard 2
 
 
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