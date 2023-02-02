https://ria.ru/20230202/lekarstva-1849384520.html

В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году

В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023

В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году

Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T21:28

2023-02-02T21:28

2023-02-02T21:28

общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что лишь 99 международных непатентованных наименований лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 году, это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. "В 2022 году в гражданский оборот было введено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, что соответствует сложившимся среднегодовым значениям", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)