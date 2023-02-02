https://ria.ru/20230202/lekarstva-1849384520.html
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году
Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:28
2023-02-02T21:28
2023-02-02T21:28
общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568182039_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1dcc04b4582eeccbab08e68b4b138f09.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что лишь 99 международных непатентованных наименований лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 году, это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. "В 2022 году в гражданский оборот было введено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, что соответствует сложившимся среднегодовым значениям", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568182039_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_78bdea089d5c7207ce9149984e2b0499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году
Минздрав: число введенных упаковок лекарств в 2022 году соответствует средним значениям