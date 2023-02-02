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В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023
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В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2023
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году
Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:28
2023-02-02T21:28
общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что лишь 99 международных непатентованных наименований лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 году, это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. "В 2022 году в гражданский оборот было введено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, что соответствует сложившимся среднегодовым значениям", - сказал Кузнецов.
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общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
21:28 02.02.2023
 
В Минздраве рассказали об обороте лекарств в 2022 году

Минздрав: число введенных упаковок лекарств в 2022 году соответствует средним значениям

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудница аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 6 миллиардов упаковок лекарств было введено в гражданский оборот в 2022 году, цифра соответствует среднегодовым значениям, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что лишь 99 международных непатентованных наименований лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 году, это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов.
"В 2022 году в гражданский оборот было введено около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, что соответствует сложившимся среднегодовым значениям", - сказал Кузнецов.
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