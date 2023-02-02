Рейтинг@Mail.ru
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849209093.html
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров
Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:29
2023-02-02T12:33
россия
сергей лавров
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849198732_0:72:3076:1802_1920x0_80_0_0_f9582843c2bbaced962f9576b815a9f0.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. "Я думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", - сказал министр.
https://ria.ru/20230202/odkb-1849206032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849198732_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_39332a7e0c9f1c3e3122aae0326378e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, безопасность
Россия, Сергей Лавров, Безопасность
12:29 02.02.2023 (обновлено: 12:33 02.02.2023)
 
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия будет способна еще эффективнее себя защищать

© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
"Я думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 12:22
ОДКБ сможет вводить войска без санкции Совбеза ООН, заявил Лавров
 
РоссияСергей ЛавровБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала