https://ria.ru/20230202/lavrov-1849209093.html

Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров

Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров

Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:29

2023-02-02T12:29

2023-02-02T12:33

россия

сергей лавров

безопасность

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. "Я думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", - сказал министр.

https://ria.ru/20230202/odkb-1849206032.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, безопасность