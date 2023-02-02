https://ria.ru/20230202/lavrov-1849209093.html
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров
Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:29
2023-02-02T12:29
2023-02-02T12:33
россия
сергей лавров
безопасность
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна ещё эффективнее себя защищать, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. "Я думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать", - сказал министр.
https://ria.ru/20230202/odkb-1849206032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, безопасность
Россия, Сергей Лавров, Безопасность
12:29 02.02.2023 (обновлено: 12:33 02.02.2023)
Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет способна еще эффективнее себя защищать