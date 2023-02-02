https://ria.ru/20230202/lavrov-1849196894.html

США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров

США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров

Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:01

2023-02-02T12:01

2023-02-02T12:35

в мире

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не случайно сейчас разговоры пошли о переходе на национальные валюты. Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным на утро. Президенты Бразилии и Аргентины уже обсуждают возможность двусторонней своей валюты создать, а потом пошли еще дальше - предложили подумать валюту для всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лула да Силва предложил обсудить в рамках БРИКС, это уже будет не региональный, а глобальный подход к тому, что делать с валютно-финансовой сферой в условиях, когда США со своим долларов просто нарушают все мыслимые приличия. Так что процесс пошел" , - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.

https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сергей лавров