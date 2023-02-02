https://ria.ru/20230202/lavrov-1849196894.html
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров
Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:01
2023-02-02T12:01
2023-02-02T12:35
в мире
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не случайно сейчас разговоры пошли о переходе на национальные валюты. Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным на утро. Президенты Бразилии и Аргентины уже обсуждают возможность двусторонней своей валюты создать, а потом пошли еще дальше - предложили подумать валюту для всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лула да Силва предложил обсудить в рамках БРИКС, это уже будет не региональный, а глобальный подход к тому, что делать с валютно-финансовой сферой в условиях, когда США со своим долларов просто нарушают все мыслимые приличия. Так что процесс пошел" , - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
https://ria.ru/20221215/putin-1838918359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров
В мире, США, Сергей Лавров
12:01 02.02.2023 (обновлено: 12:35 02.02.2023)
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: идеи об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США