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США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров
Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:01
2023-02-02T12:35
в мире
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не случайно сейчас разговоры пошли о переходе на национальные валюты. Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным на утро. Президенты Бразилии и Аргентины уже обсуждают возможность двусторонней своей валюты создать, а потом пошли еще дальше - предложили подумать валюту для всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лула да Силва предложил обсудить в рамках БРИКС, это уже будет не региональный, а глобальный подход к тому, что делать с валютно-финансовой сферой в условиях, когда США со своим долларов просто нарушают все мыслимые приличия. Так что процесс пошел" , - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
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в мире, сша, сергей лавров
В мире, США, Сергей Лавров
12:01 02.02.2023 (обновлено: 12:35 02.02.2023)
 
США своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: идеи об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Идеи разных стран об увеличении торговли в нацвалютах обусловлены действиями США, которые своим долларом нарушают все рамки приличия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не случайно сейчас разговоры пошли о переходе на национальные валюты. Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным на утро. Президенты Бразилии и Аргентины уже обсуждают возможность двусторонней своей валюты создать, а потом пошли еще дальше - предложили подумать валюту для всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Лула да Силва предложил обсудить в рамках БРИКС, это уже будет не региональный, а глобальный подход к тому, что делать с валютно-финансовой сферой в условиях, когда США со своим долларов просто нарушают все мыслимые приличия. Так что процесс пошел" , - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Путин отметил, что Россия добилась прогресса в применении нацвалют
 
В миреСШАСергей Лавров
 
 
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