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Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста
Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста, а заявления Запада на эту тему - из области "на воре и шапка горит". РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:53
2023-02-02T12:13
политика
сергей лавров
москва
сша
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста, а заявления Запада на эту тему - из области "на воре и шапка горит"."Как сказал (бывший президент Польши Лех) Валенса, надо окончательно разобраться с Россией. Что это, как не требование "окончательного решения русского вопроса"? Когда я процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся "окончательным решением еврейского вопроса", и сказал, что и сейчас против нас собирают всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами, но смысл один - окончательно, при жизни нынешнего поколения "решить русский вопрос". Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава, отодвинуть ее на задворки, разрушить экономику. Когда нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв Холокоста, - это означает только одно, что на воре горит шапка. И что аргументов у них никаких нет", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Он подчеркнул, что "не оскорбил жертв Холокоста".В сентябре 2022 года на пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847819259.html
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"На воре и шапка горит": Лавров об обвинениях в оскорблении жертв Холокоста
Лавров заявил в интервью "России 24" и РИА Новости, что не оскорблял жертв Холокоста, а все заявления Запада на эту тему - из области "на воре и шапка горит". Ранее в Европейском еврейском конгрессе призвали Лаврова извиниться и отозвать слова о стремлении США решить "русский вопрос". В ЕЕК также называли заявление Лаврова искажением памяти о Холокосте.
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политика, сергей лавров, москва, сша, украина
Политика, Сергей Лавров, Москва, США, Украина
11:53 02.02.2023 (обновлено: 12:13 02.02.2023)
 
Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста

Глава МИД Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста, а заявления Запада на эту тему - из области "на воре и шапка горит".
"Как сказал (бывший президент Польши Лех) Валенса, надо окончательно разобраться с Россией. Что это, как не требование "окончательного решения русского вопроса"? Когда я процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся "окончательным решением еврейского вопроса", и сказал, что и сейчас против нас собирают всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами, но смысл один - окончательно, при жизни нынешнего поколения "решить русский вопрос". Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава, отодвинуть ее на задворки, разрушить экономику. Когда нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв Холокоста, - это означает только одно, что на воре горит шапка. И что аргументов у них никаких нет", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
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Он подчеркнул, что "не оскорбил жертв Холокоста".
"Мы всегда почитаем этих жертв и проводим специальные мероприятия. И приглашаем туда всех тех, кто так или иначе был причастен к тем историческим событиям", - напомнил министр.
В сентябре 2022 года на пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
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