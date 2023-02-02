11:10 02.02.2023 (обновлено: 11:31 02.02.2023)
Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, заявил Лавров
Лавров: Запад почти ежедневно оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
"Юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая что только может быть. Так вот, мы тем не менее долго объясняли, сказали: ребята, вы все услышали, за то, что мы говорили долгие годы. Теперь мы вот приняли такое решение. Запад отреагировал негативно, осуждал. Ну, развивающиеся страны в своем большинстве сказали: "Мы нейтральны". Ну, так уважайте их нейтралитет", - заявил министр.
По его словам, "Запад же, без преувеличения, ежедневно своими послами посылает сигналы во все страны Азии, Африки, Латинской Америки: не принимайте российские делегации, осуждайте их, присоединяйтесь к санкциям". "Подавляющее большинство стран себя уважает, поэтому даже маленькие государства, там полтора-два миллиона человек населения в той же Африке, они говорят: "Да вы извините, у нас есть планы сотрудничества с Россией, их принимаем у себя, к ним ездим", и за это им грозят наказанием. Ведь американцы, они чем знамениты - когда они что-то тебе предлагают, когда они что-то от тебя хотят, то они взамен не обещают дать что-то тебе. Они даже: "сделай так, а то мы тебя накажем". Это высота, я считаю, вершина прагматизма, но и цинизма, конечно же", - сказал Лавров.
Он добавил, что российской дипломатии предстоит постоянно развенчивать ложь, распространяемую Западом в мире.