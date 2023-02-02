https://ria.ru/20230202/lavrov-1849172702.html

Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, заявил Лавров

Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, заявил Лавров

Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против РФ, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:10

2023-02-02T11:10

2023-02-02T11:31

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Запад не уважает нейтралитет развивающихся стран, почти ежедневно оказывает давление на тех, кто еще не присоединился к санкциям против РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости."Юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая что только может быть. Так вот, мы тем не менее долго объясняли, сказали: ребята, вы все услышали, за то, что мы говорили долгие годы. Теперь мы вот приняли такое решение. Запад отреагировал негативно, осуждал. Ну, развивающиеся страны в своем большинстве сказали: "Мы нейтральны". Ну, так уважайте их нейтралитет", - заявил министр.По его словам, "Запад же, без преувеличения, ежедневно своими послами посылает сигналы во все страны Азии, Африки, Латинской Америки: не принимайте российские делегации, осуждайте их, присоединяйтесь к санкциям". "Подавляющее большинство стран себя уважает, поэтому даже маленькие государства, там полтора-два миллиона человек населения в той же Африке, они говорят: "Да вы извините, у нас есть планы сотрудничества с Россией, их принимаем у себя, к ним ездим", и за это им грозят наказанием. Ведь американцы, они чем знамениты - когда они что-то тебе предлагают, когда они что-то от тебя хотят, то они взамен не обещают дать что-то тебе. Они даже: "сделай так, а то мы тебя накажем". Это высота, я считаю, вершина прагматизма, но и цинизма, конечно же", - сказал Лавров.Он добавил, что российской дипломатии предстоит постоянно развенчивать ложь, распространяемую Западом в мире.

https://ria.ru/20230202/nato-1849181087.html

https://ria.ru/20230202/ssha-1849176625.html

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африка

латинская америка

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сергей лавров, африка, латинская америка, азия, нато