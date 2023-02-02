https://ria.ru/20230202/kuban-1849124799.html
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития - РИА Новости, 02.02.2023
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития
Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:08
2023-02-02T06:08
2023-02-02T07:03
происшествия
россия
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось наличных денег, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Ранее в Telegram-канале "Типичный Краснодар" появилось обращение мамы девочки, которая рассказала, что у ее дочери особенности развития, девочка учится в коррекционной школе №21. При этом она сама добирается до учебного заведения. Отмечается, что в понедельник после учебы школьница попыталась оплатить проезд в маршрутке картой. Но терминал не работал, а наличных денег у школьницы при себе не было. Водитель, согласно сообщению в сети, попытался выгнать девочку из маршрутки, но за нее заплатили другие пассажиры. Во вторник ситуация повторилась: водитель начал кричать на школьницу и выгнал ее из маршрутки.
https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
06:08 02.02.2023 (обновлено: 07:03 02.02.2023)
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития
На Кубани водитель высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных