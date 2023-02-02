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На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития - РИА Новости, 02.02.2023
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На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития - РИА Новости, 02.02.2023
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития
Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T06:08
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происшествия
россия
краснодар
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КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось наличных денег, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Ранее в Telegram-канале "Типичный Краснодар" появилось обращение мамы девочки, которая рассказала, что у ее дочери особенности развития, девочка учится в коррекционной школе №21. При этом она сама добирается до учебного заведения. Отмечается, что в понедельник после учебы школьница попыталась оплатить проезд в маршрутке картой. Но терминал не работал, а наличных денег у школьницы при себе не было. Водитель, согласно сообщению в сети, попытался выгнать девочку из маршрутки, но за нее заплатили другие пассажиры. Во вторник ситуация повторилась: водитель начал кричать на школьницу и выгнал ее из маршрутки.
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
06:08 02.02.2023 (обновлено: 07:03 02.02.2023)
 
На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития

На Кубани водитель высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось наличных денег, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

"На основании проступившего заявления от матери несовершеннолетней, полицией Краснодара проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение", — заявили в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале "Типичный Краснодар" появилось обращение мамы девочки, которая рассказала, что у ее дочери особенности развития, девочка учится в коррекционной школе №21. При этом она сама добирается до учебного заведения.
Отмечается, что в понедельник после учебы школьница попыталась оплатить проезд в маршрутке картой. Но терминал не работал, а наличных денег у школьницы при себе не было. Водитель, согласно сообщению в сети, попытался выгнать девочку из маршрутки, но за нее заплатили другие пассажиры. Во вторник ситуация повторилась: водитель начал кричать на школьницу и выгнал ее из маршрутки.
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