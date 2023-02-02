https://ria.ru/20230202/kuban-1849124799.html

На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития

На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития - РИА Новости, 02.02.2023

На Кубани водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития

Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T06:08

2023-02-02T06:08

2023-02-02T07:03

происшествия

россия

краснодар

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КРАСНОДАР, 2 фев — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о краснодарском водителе маршрутки, высадившем школьницу с особенностями развития из-за того, что у нее при себе не оказалось наличных денег, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Ранее в Telegram-канале "Типичный Краснодар" появилось обращение мамы девочки, которая рассказала, что у ее дочери особенности развития, девочка учится в коррекционной школе №21. При этом она сама добирается до учебного заведения. Отмечается, что в понедельник после учебы школьница попыталась оплатить проезд в маршрутке картой. Но терминал не работал, а наличных денег у школьницы при себе не было. Водитель, согласно сообщению в сети, попытался выгнать девочку из маршрутки, но за нее заплатили другие пассажиры. Во вторник ситуация повторилась: водитель начал кричать на школьницу и выгнал ее из маршрутки.

https://ria.ru/20230131/postradavshie-1848585294.html

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происшествия, россия, краснодар