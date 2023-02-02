Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма
Сальдо призвал киевские власти думать, куда бежать, а не мечтать о возвращении Крыма
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
"Подобные заявления нам не стоит воспринимать серьёзно. Это чистая пропаганда для показа Западу своей решимости и поддержания военной истерии внутри страны. Видит око, да зуб неймёт. Киевским властителям надо думать не о Крыме, а о том, куда бежать. Хотя, скорее всего, "золотые парашюты" и "запасные аэродромы" за границей они себе уже давно подготовили", - сказал РИА Новости Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".