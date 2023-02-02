https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html

Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма

Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма - РИА Новости, 02.02.2023

Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:03

2023-02-02T11:03

2023-02-02T11:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир сальдо

республика крым

херсонская область

безопасность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым. Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230131/zakhvat-1848665920.html

россия

украина

республика крым

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир сальдо, республика крым, херсонская область , безопасность, ситуация в днр и лнр