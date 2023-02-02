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Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма - РИА Новости, 02.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/krym-1849167998.html
Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма
Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма - РИА Новости, 02.02.2023
Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:03
2023-02-02T11:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир сальдо
республика крым
херсонская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым. Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, владимир сальдо, республика крым, херсонская область , безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Республика Крым, Херсонская область , Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:03 02.02.2023
 
Сальдо дал совет украинским властям по поводу Крыма

Сальдо призвал киевские власти думать, куда бежать, а не мечтать о возвращении Крыма

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал представителям киевской власти думать куда бежать, а не о том, как захватить Крым.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
"Подобные заявления нам не стоит воспринимать серьёзно. Это чистая пропаганда для показа Западу своей решимости и поддержания военной истерии внутри страны. Видит око, да зуб неймёт. Киевским властителям надо думать не о Крыме, а о том, куда бежать. Хотя, скорее всего, "золотые парашюты" и "запасные аэродромы" за границей они себе уже давно подготовили", - сказал РИА Новости Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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