https://ria.ru/20230202/krym-1849135688.html

Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине, сообщили СМИ

Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине, сообщили СМИ

В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:58

2023-02-02T08:58

2023-02-02T08:58

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Пентагоне считают, что у Киева нет и не будет в ближайшее время возможностей, чтобы вернуть контроль над Крымом, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга. "Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем", - пишет издание со ссылкой на оценку четырех неназванных высокопоставленных представителей Пентагона, которой они поделились на секретном брифинге для комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США. Как отмечает издание, не ясно, что привело докладчиков к такой оценке ситуации, однако четким указанием, по словам трех источников, знакомых с содержанием брифинга, было то, что "Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска" с территории Крыма. При этом еще один источник издания заявил, что брифинг был более двусмысленным, но основная идея заключалась в том, что "победа Украины в наступлении с целью вернуть себе" территории "не гарантирована". Эта оценка наверняка разочарует Киев, который считает возвращение под свой контроль полуострова одной из главных целей, пишет Politico. Как отмечается, среди докладчиков были заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер и начальник оперативного управления штаба объединенных сил генерал-лейтенант Дуглас Симс. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, слова которой приводит газета, заявила, что ведомство "не собирается комментировать секретные брифинги, говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях". В то же время она назвала "выдающимися" действия украинских войск "на поле боя" и заявила, что они "говорят сами за себя". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.

https://ria.ru/20230201/krym-1848854452.html

https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, владимир путин, пентагон, конгресс сша, оон