https://ria.ru/20230202/krym-1849134470.html

В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков - РИА Новости, 02.02.2023

В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:42

2023-02-02T08:42

2023-02-02T08:42

россия

владимир константинов

укрсоцбанк

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании сессии крымского парламента будет принято решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящихся в регионе. При этом, по словам Константинова, после национализации предприятий, часть получаемой ими прибыли должна направляться на нужды спецоперации. "В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", - сказал РИА Новости Константинов. В частности, речь идет об имуществе следующих банков: "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс - Банк", "Акционерный Проминвест банк", "Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "Укрсоцбанк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Надра", "МТБ БАНК". Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html

https://ria.ru/20221026/bank-1827062238.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир константинов, укрсоцбанк, экономика