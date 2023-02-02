В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков
Глава парламента Крыма Константинов: власти национализируют имущество 12 украинских банков
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании сессии крымского парламента будет принято решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящихся в регионе. При этом, по словам Константинова, после национализации предприятий, часть получаемой ими прибыли должна направляться на нужды спецоперации.
"В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", - сказал РИА Новости Константинов.
В частности, речь идет об имуществе следующих банков: "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс - Банк", "Акционерный Проминвест банк", "Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "Укрсоцбанк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Надра", "МТБ БАНК".
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
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