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В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков - РИА Новости, 02.02.2023
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В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков
В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков - РИА Новости, 02.02.2023
В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков
В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:42
2023-02-02T08:42
россия
владимир константинов
укрсоцбанк
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании сессии крымского парламента будет принято решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящихся в регионе. При этом, по словам Константинова, после национализации предприятий, часть получаемой ими прибыли должна направляться на нужды спецоперации. "В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", - сказал РИА Новости Константинов. В частности, речь идет об имуществе следующих банков: "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс - Банк", "Акционерный Проминвест банк", "Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "Укрсоцбанк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Надра", "МТБ БАНК". Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html
https://ria.ru/20221026/bank-1827062238.html
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россия, владимир константинов, укрсоцбанк, экономика
Россия, Владимир Константинов, Укрсоцбанк, Экономика
08:42 02.02.2023
 
В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

Глава парламента Крыма Константинов: власти национализируют имущество 12 украинских банков

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании сессии крымского парламента будет принято решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов, находящихся в регионе. При этом, по словам Константинова, после национализации предприятий, часть получаемой ими прибыли должна направляться на нужды спецоперации.
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"В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", - сказал РИА Новости Константинов.
В частности, речь идет об имуществе следующих банков: "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс - Банк", "Акционерный Проминвест банк", "Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "Укрсоцбанк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Надра", "МТБ БАНК".
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой". Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
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