https://ria.ru/20230202/kriminal-1849202956.html

"Не могут раскрыть 75 лет". Дело таинственного "человека из Сомертона"

"Не могут раскрыть 75 лет". Дело таинственного "человека из Сомертона" - РИА Новости, 02.02.2023

"Не могут раскрыть 75 лет". Дело таинственного "человека из Сомертона"

Об этой истории трубили все мировые СМИ. К расследованию подключались лучшие детективы Скотленд-Ярда. В деле о гибели на пляже Сомертон много зацепок, но ни... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:46

2023-02-02T12:46

2023-02-02T17:23

австралия

аделаида

великобритания

скотленд-ярд

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Об этой истории трубили все мировые СМИ. К расследованию подключались лучшие детективы Скотленд-Ярда. В деле о гибели на пляже Сомертон много зацепок, но ни одна до сих пор не вывела полицейских на след преступников.Таинственная книгаУтром 1 декабря 1948-го на австралийском пляже Сомертон прохожие наткнулись на труп мужчины в белой рубашке, пиджаке, брюках и галстуке. Документов при нем не было, лишь несколько использованных железнодорожных билетов и вырезанный отрывок из редкого экземпляра книги Омара Хайяма. Надпись гласила: Tamam Shud.Вскрытие показало, что смерть наступила от яда. На следующий день одна из местных газет привела имя погибшего — некий мистер Джонсон. Однако вскоре тот потребовал написать опровержение.Полицейские тем временем сняли с трупа отпечатки пальцев, но проверка по базам данных ничего не дала.Нехарактерная для тех мест одежда погибшего натолкнула детективов на мысль, что тот мог приехать в Австралию из Великобритании. При этом бирки на брюках, пиджаке и рубашке оказались срезаны. К расследованию подключились детективы из знаменитого Скотленд-Ярда.Вскоре вышли на след владельца той самой книги, фрагмент которой нашли в кармане "человека из Сомертона" — так неизвестного прозвали австралийские журналисты. Сборник принадлежал медсестре местного госпиталя Джессике Томпсон. Жила она всего в 400 метрах от места, где нашли тело.Опознать труп девушка не смогла. Зато сообщила, что еще пару лет назад подарила книгу лейтенанту австралийской армии Альфреду Боксоллу, когда тот лежал в больнице. С "человеком из Сомертона" офицер тоже оказался не знаком, но смог отыскать тот самый экземпляр и передал его детективам.На обороте виднелась странная надпись: ITTMTSAMSTGAB. Над ее разгадкой несколько десятилетий бились математики, астрологи и простые обыватели.Уже в начале нулевых отставной детектив Джерри Фелтус предположил, что набор букв означает: It’s Time To Move To South Australia Moseley Street (Пора отправиться в Южную Австралию, на улицу Музли. — Прим. ред.).Именно там и жила медсестра. Впрочем, другой важной информации ни от Боксолла, ни от Томпсон полицейские добиться так и не смогли.Шпионский следОдной из самых распространенных стала версия, что неизвестный мог оказаться советским шпионом. В пользу этой теории говорили несколько фактов. Во-первых, недалеко от Аделаиды находились урановый рудник и полигон Вумера. Там, по слухам, испытывали сверхзвуковые ракеты.Во-вторых, по данным разведки США, в 1947-м из австралийского МИД в посольство СССР в Канберре утекла некая "важная информация". После этого случая американцы запретили передачу секретов через Австралию.Интересно, что в 2013-м в интервью местному телеканалу медсестра Томпсон заявила, что ее мать симпатизировала коммунистам, отлично знала русский язык и даже имела какие-то связи с КГБ. Впрочем, веских доказательств версии о шпионах пока нет.Новый поворотВ прошлом году местные ученые-физики Дерек Эббот и Колин Фицпатрик провели очередную экспертизу ДНК, взяв образцы волос с посмертной маски. Таким образом они составили генеалогическое древо из четырех тысяч человек с похожими генотипами. В итоге нашли сначала троюродного брата, а затем установили личность и самого "человека из Сомертона".По версии физиков, им оказался некий Карл Уэбб. Он родился в 1905-м в многодетной семье. Жил в пригороде Мельбурна, где работал инженером-приборостроителем. В конце сороковых от Уэбба ушла жена, переехавшая в Аделаиду. Именно на ее поиски, как считают ученые, и направился Карл. После чего пропал.Полиция тем временем не спешит делать эту версию официальной, продолжая свое расследование. Выводы ученых прокомментировали так: "Расследование уголовного дела пока находится в прежнем состоянии". А значит, загадка "человека из Сомертона" все еще не раскрыта.

австралия

аделаида

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

австралия, аделаида, великобритания, скотленд-ярд