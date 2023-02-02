https://ria.ru/20230202/kovtun-1849150416.html

Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России

Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России - РИА Новости, 02.02.2023

Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России

Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:16

2023-02-02T10:16

2023-02-02T10:28

специальная военная операция на украине

общество

россия

еврейская автономная область

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства в четверг. По сообщению пресс-службы, старший лейтенант Ковтун сам принял решение прийти на выручку разведывательной группе, узнав, что она попала в засаду. В бою он "лично уничтожил несколько десятков украинских нацистов" и подбил вражескую технику. Своей боевой машиной пехоты старший лейтенант прикрыл разведгруппу, обеспечив ее эвакуацию. Попавшие в засаду военные смогли уйти из-под огня, но сам офицер получил в бою множественные осколочные ранения, от которых и скончался. Награду и грамоту о присвоении звания на церемонии получили жена, сын, сестра и мать погибшего, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк. Костюк вместе с матерями других участников специальной операции встречалась с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. Главе государства она рассказала, что ее сын находился в зоне боевых действий с начала спецоперации. По ее словам, в конце июля он вернулся домой, отпраздновал 26-й день рождения и снова уехал. Свой последний бой старший лейтенант Ковтун принял 10 августа на территории ДНР.

https://ria.ru/20221205/putin-1836328582.html

россия

еврейская автономная область

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, еврейская автономная область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф