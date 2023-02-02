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Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России - РИА Новости, 02.02.2023
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https://ria.ru/20230202/kovtun-1849150416.html
Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России
Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России - РИА Новости, 02.02.2023
Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России
Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:16
2023-02-02T10:28
специальная военная операция на украине
общество
россия
еврейская автономная область
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства в четверг. По сообщению пресс-службы, старший лейтенант Ковтун сам принял решение прийти на выручку разведывательной группе, узнав, что она попала в засаду. В бою он "лично уничтожил несколько десятков украинских нацистов" и подбил вражескую технику. Своей боевой машиной пехоты старший лейтенант прикрыл разведгруппу, обеспечив ее эвакуацию. Попавшие в засаду военные смогли уйти из-под огня, но сам офицер получил в бою множественные осколочные ранения, от которых и скончался. Награду и грамоту о присвоении звания на церемонии получили жена, сын, сестра и мать погибшего, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк. Костюк вместе с матерями других участников специальной операции встречалась с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. Главе государства она рассказала, что ее сын находился в зоне боевых действий с начала спецоперации. По ее словам, в конце июля он вернулся домой, отпраздновал 26-й день рождения и снова уехал. Свой последний бой старший лейтенант Ковтун принял 10 августа на территории ДНР.
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общество, россия, еврейская автономная область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Еврейская автономная область, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
10:16 02.02.2023 (обновлено: 10:28 02.02.2023)
 
Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России

Сын вице-премьера ЕАО Ковтун, погибший на спецоперации, стал Героем России посмертно

© Фото : Официальный интернет-портал органов государственной власти Еврейской автономной областиСтарший лейтенант Андрей Ковтун посмертно удостоен звания Героя России
Старший лейтенант Андрей Ковтун посмертно удостоен звания Героя России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Официальный интернет-портал органов государственной власти Еврейской автономной области
Старший лейтенант Андрей Ковтун посмертно удостоен звания Героя России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства в четверг.
По сообщению пресс-службы, старший лейтенант Ковтун сам принял решение прийти на выручку разведывательной группе, узнав, что она попала в засаду. В бою он "лично уничтожил несколько десятков украинских нацистов" и подбил вражескую технику. Своей боевой машиной пехоты старший лейтенант прикрыл разведгруппу, обеспечив ее эвакуацию. Попавшие в засаду военные смогли уйти из-под огня, но сам офицер получил в бою множественные осколочные ранения, от которых и скончался.
© Фото : Мария Костюк/ВКонтактеПрощание со старшим лейтенантом Андреем Ковтуном
Прощание со старшим лейтенантом Андреем Ковтуном - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Мария Костюк/ВКонтакте
Прощание со старшим лейтенантом Андреем Ковтуном
"Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено нашему героическому земляку – старшему лейтенанту Андрею Ковтуну", - сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.
Награду и грамоту о присвоении звания на церемонии получили жена, сын, сестра и мать погибшего, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Костюк вместе с матерями других участников специальной операции встречалась с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. Главе государства она рассказала, что ее сын находился в зоне боевых действий с начала спецоперации. По ее словам, в конце июля он вернулся домой, отпраздновал 26-й день рождения и снова уехал. Свой последний бой старший лейтенант Ковтун принял 10 августа на территории ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЕврейская автономная областьДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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