10:16 02.02.2023 (обновлено: 10:28 02.02.2023)
Сын вице-премьера Еврейской АО посмертно получил звание Героя России
Сын вице-премьера ЕАО Ковтун, погибший на спецоперации, стал Героем России посмертно
© Фото : Официальный интернет-портал органов государственной власти Еврейской автономной областиСтарший лейтенант Андрей Ковтун посмертно удостоен звания Героя России
Старший лейтенант Андрей Ковтун посмертно удостоен звания Героя России
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду товарищей, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства в четверг.
По сообщению пресс-службы, старший лейтенант Ковтун сам принял решение прийти на выручку разведывательной группе, узнав, что она попала в засаду. В бою он "лично уничтожил несколько десятков украинских нацистов" и подбил вражескую технику. Своей боевой машиной пехоты старший лейтенант прикрыл разведгруппу, обеспечив ее эвакуацию. Попавшие в засаду военные смогли уйти из-под огня, но сам офицер получил в бою множественные осколочные ранения, от которых и скончался.
Прощание со старшим лейтенантом Андреем Ковтуном
"Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено нашему героическому земляку – старшему лейтенанту Андрею Ковтуну", - сообщили в пресс-службе правительства ЕАО.
Награду и грамоту о присвоении звания на церемонии получили жена, сын, сестра и мать погибшего, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Костюк вместе с матерями других участников специальной операции встречалась с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2022 года. Главе государства она рассказала, что ее сын находился в зоне боевых действий с начала спецоперации. По ее словам, в конце июля он вернулся домой, отпраздновал 26-й день рождения и снова уехал. Свой последний бой старший лейтенант Ковтун принял 10 августа на территории ДНР.