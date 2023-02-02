https://ria.ru/20230202/korm-1849517854.html
Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц
Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц - РИА Новости, 03.02.2023
Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц
В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца февраля любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-02T15:19
2023-02-02T15:19
2023-02-03T14:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
мосволонтер
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца февраля любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Стартовала экологическая акция "Накорми птицу" для помощи зимующим в городе пернатым, инициированная "Мосволонтером" при поддержке "Мосприроды". До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве лакомств для птиц жители столицы могут передать семена тыквы, подсолнечника и льна, фундук, жёлуди, рапс и лесной орех. Все продукты должны быть несолёные и нежареные. "Кормушки лучше изготовить из экологичных материалов: дерева, фанеры, джута и керамической посуды. Также можно пофантазировать и создать съедобные кормушки, взяв за основу, например, скорлупу кокоса, шишки", - говорится в сообщении. Уточняется, что принести помощь можно сразу в структурные подразделения "Мосприроды" или в специально установленные боксы в волонтёрские окружные центры "Доброе место".
https://ria.ru/20221228/ptitsy-1841886802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, мосволонтер, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Мосволонтер, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца февраля любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Стартовала экологическая акция "Накорми птицу" для помощи зимующим в городе пернатым, инициированная "Мосволонтером
" при поддержке "Мосприроды
". До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве лакомств для птиц жители столицы могут передать семена тыквы, подсолнечника и льна, фундук, жёлуди, рапс и лесной орех. Все продукты должны быть несолёные и нежареные.
"Кормушки лучше изготовить из экологичных материалов: дерева, фанеры, джута и керамической посуды. Также можно пофантазировать и создать съедобные кормушки, взяв за основу, например, скорлупу кокоса, шишки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принести помощь можно сразу в структурные подразделения "Мосприроды" или в специально установленные боксы в волонтёрские окружные центры "Доброе место".