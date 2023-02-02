https://ria.ru/20230202/korm-1849517854.html

Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц

Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц - РИА Новости, 03.02.2023

Москвичи смогут принести корм для подкормки птиц

В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца февраля любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-02T15:19

2023-02-02T15:19

2023-02-03T14:13

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мосприрода

мосволонтер

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Москве стартовала экологическая акция "Накорми птицу", до конца февраля любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Стартовала экологическая акция "Накорми птицу" для помощи зимующим в городе пернатым, инициированная "Мосволонтером" при поддержке "Мосприроды". До конца месяца любой желающий может принести в пункты сбора корм и сделанные вручную или приобретённые кормушки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве лакомств для птиц жители столицы могут передать семена тыквы, подсолнечника и льна, фундук, жёлуди, рапс и лесной орех. Все продукты должны быть несолёные и нежареные. "Кормушки лучше изготовить из экологичных материалов: дерева, фанеры, джута и керамической посуды. Также можно пофантазировать и создать съедобные кормушки, взяв за основу, например, скорлупу кокоса, шишки", - говорится в сообщении. Уточняется, что принести помощь можно сразу в структурные подразделения "Мосприроды" или в специально установленные боксы в волонтёрские окружные центры "Доброе место".

https://ria.ru/20221228/ptitsy-1841886802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, мосволонтер, городское хозяйство москвы