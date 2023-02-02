https://ria.ru/20230202/koran-1849312711.html

Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана

Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана - РИА Новости, 02.02.2023

Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана

Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:03

2023-02-02T17:03

2023-02-02T17:21

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.МИД Турции ранее вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, пожелав, чтобы власти страны помешали акции."Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию", - заявил министр на мероприятии в Анкаре, транслировавшемся в Twitter.Генеральная прокуратура в столице Турции ранее начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.Анкара ранее призвала отреагировать на маргинализирующие мусульман акции власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, норвегия, мид турции, мевлют чавушоглу, религия