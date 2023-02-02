17:03 02.02.2023 (обновлено: 17:21 02.02.2023)
Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
Глава МИД Турции Чавушоглу: Норвегия запретила акцию по сожжению Корана после вызова посла
Флаг Норвегии. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
МИД Турции ранее вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, пожелав, чтобы власти страны помешали акции.
27 января, 02:22Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
"Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию", - заявил министр на мероприятии в Анкаре, транслировавшемся в Twitter.
Генеральная прокуратура в столице Турции ранее начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
Анкара ранее призвала отреагировать на маргинализирующие мусульман акции власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.
30 января, 08:00Запад намерен свергнуть Эрдогана