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Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана - РИА Новости, 02.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230202/koran-1849312711.html
Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана - РИА Новости, 02.02.2023
Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:03
2023-02-02T17:21
в мире
турция
норвегия
религия
мид турции
мевлют чавушоглу
религия
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.МИД Турции ранее вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, пожелав, чтобы власти страны помешали акции."Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию", - заявил министр на мероприятии в Анкаре, транслировавшемся в Twitter.Генеральная прокуратура в столице Турции ранее начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.Анкара ранее призвала отреагировать на маргинализирующие мусульман акции власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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в мире, турция, норвегия, мид турции, мевлют чавушоглу, религия
В мире, Турция, Норвегия, Религия, МИД Турции, Мевлют Чавушоглу, Религия
17:03 02.02.2023 (обновлено: 17:21 02.02.2023)
 
Глава МИД Турции заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана

Глава МИД Турции Чавушоглу: Норвегия запретила акцию по сожжению Корана после вызова посла

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, после вызова посла королевства в Анкаре, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
МИД Турции ранее вызвал посла Норвегии в связи с планируемой на пятницу акцией по осквернению Корана и выразил ему протест, пожелав, чтобы власти страны помешали акции.
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"Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию", - заявил министр на мероприятии в Анкаре, транслировавшемся в Twitter.
Генеральная прокуратура в столице Турции ранее начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании. Расследование начато в отношении лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции, а 27 января он провел акцию с сожжением священной книги мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
Также будут расследованы действия лидера праворадикального движения Pegida Эдвина Вагенсвельда, который в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
Анкара ранее призвала отреагировать на маргинализирующие мусульман акции власти ряда европейских стран, пока не высказавшихся по этому поводу.
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