https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html

Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу

Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу - РИА Новости, 02.02.2023

Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу

Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:21

2023-02-02T08:21

2023-02-02T11:57

происшествия

красноярск

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении. Красноярская таможня Сибирского таможенного управления возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, фсб