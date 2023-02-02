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Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу - РИА Новости, 02.02.2023
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Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу - РИА Новости, 02.02.2023
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу
Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:21
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происшествия
красноярск
фсб
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении. Красноярская таможня Сибирского таможенного управления возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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происшествия, красноярск, фсб
Происшествия, Красноярск, ФСБ
08:21 02.02.2023 (обновлено: 11:57 02.02.2023)
 
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу

Житель Красноярска отправлял боевую экипировку за границу под видом гражданской одежды

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении.
Красноярская таможня Сибирского таможенного управления возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:06
В Белгородской области пресекли контрабанду военной продукции с Украины
 
ПроисшествияКрасноярскФСБ
 
 
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