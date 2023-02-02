https://ria.ru/20230202/kontrabanda-1849131781.html
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу - РИА Новости, 02.02.2023
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу
Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T08:21
2023-02-02T08:21
2023-02-02T11:57
происшествия
красноярск
фсб
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КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Житель Красноярска нелегально отправлял за границу элементы боевой экипировки, сообщает региональный главк ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения", — говорится в сообщении. Красноярская таможня Сибирского таможенного управления возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о контрабанде. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20230120/kontrabanda-1846209756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, фсб
Происшествия, Красноярск, ФСБ
08:21 02.02.2023 (обновлено: 11:57 02.02.2023)
Житель Красноярска нелегально отправлял боевую экипировку за границу
Житель Красноярска отправлял боевую экипировку за границу под видом гражданской одежды